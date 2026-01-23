22-Jähriger verprügelte Handyshop-Besitzer

Ein Wiener drehte völlig durch und ging völlig grundlos auf den Besitzer eines Handyshops los.

Wien. Der 22-Jährige betrat gegen 16.30 Uhr den Handyshop im 11. Wiener Gemeindebezirk.

Plötzlich attackierte er den Besitzer des Geschäftes und schlug ihm ins Gesicht. Das verletzte Opfer alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Als die Uniformierten den Angreifer vor dem Handyshop antrafen, verhielt sich dieser laut Polizei auch ihnen gegenüber sehr aggressiv. Er wurde darauf vorläufig festgenommen.

"Im Zuge der Festnahme attackierte der 22-Jährige die Beamten mit dem Ellenbogen und trat in deren Richtung. Um die Festnahme durchzusetzen, musste Körperkraft angewendet werden. Dabei beschimpfte der Mann die Beamten. Es mussten sowohl Hand- als auch Fußfesseln angelegt werden", so die Polizei in einer Aussendung. Der Verdächtige hatte 0,9 Promille intus.