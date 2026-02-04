Star postete besorgniserregendes Bild vom Krankenbett aus.

Was ist hier bloß passiert? Hollywood-Megastar Channing Tatum hat bei seinen Fans Sorgen ausgelöst, weil er ein Bild aus einem Krankenhaus auf Instagram gepostet hat.

Der 45-jährige Schauspieler teilte ein Foto aus einer Krankenstation und sagte seinen Fans: „Das wird hart werden.“ Channing schrieb neben dem heftigen Bild: „Ein weiterer Tag. Eine weitere Herausforderung.“

"Wird hart"

„Das wird hart werden. Aber egal. Packen wir es an.“ Der Star verriet nicht, warum er im Krankenhaus ist, aber er war von zahlreichen Maschinen umgeben. Channing trug außerdem einen Krankenhauskittel und eine Haube, die er zur Seite gelegt hatte.

Heftiger Bruch?

Etwas später teilte er dann in einer Story ein Bild, das seine Schulter in einer Röntgenaufnahme zuerst gebrochen und dann mit einem Nagel fixiert zeigt.