Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Channing Tatum
© Instagram, Getty

Heftig

Im Spital! Große Sorge um Hollywood-Star Tatum: "Das wird jetzt hart"

04.02.26, 12:39
Teilen

Star postete besorgniserregendes Bild vom Krankenbett aus.

Was ist hier bloß passiert? Hollywood-Megastar Channing Tatum hat bei seinen Fans Sorgen ausgelöst, weil er ein Bild aus einem Krankenhaus auf Instagram gepostet hat.

Mehr zum Thema

Der 45-jährige Schauspieler teilte ein Foto aus einer Krankenstation und sagte seinen Fans: „Das wird hart werden.“ Channing schrieb neben dem heftigen Bild: „Ein weiterer Tag. Eine weitere Herausforderung.“

"Wird hart"

„Das wird hart werden. Aber egal. Packen wir es an.“ Der Star verriet nicht, warum er im Krankenhaus ist, aber er war von zahlreichen Maschinen umgeben.  Channing  trug außerdem einen Krankenhauskittel und eine Haube, die er zur Seite gelegt hatte.

Heftiger Bruch?

Etwas später teilte er dann in einer Story ein Bild, das seine Schulter in einer Röntgenaufnahme zuerst gebrochen und dann mit einem Nagel fixiert zeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen