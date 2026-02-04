Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
Kayla Krystin: “Österreich sollte beim ESC wieder in der Landessprache antreten!“
© zeidler

Song Contest Ansage

Kayla Krystin: “Österreich sollte beim ESC wieder in der Landessprache antreten!“

Von
04.02.26, 12:42
Teilen

Am 20. Februar wird in einer großen ORF-Show unser Song Contest-Starter ermittelt. Als eine der größten Favoritinnen geht die heiße Chart-Rockerin Kayla Krystin an den Start. Auf oe24.TV verrät sie jetzt ihre ESC-Pläne zum Hit „I brenn“.   

Am 20 Februar will die Tiroler Pop-Durchstarterin Kayla Krystin, die es mit Country-Hymnen wie „Hey Boy“ ja schon in die US-Charts (!) geschafft hat, mit dem heißen Dialekt-Hit „I brenn“ das ESC-Ticket für Österreich lösen. Im oe24.TV-Interview spricht sie über ...

… den ESC: Das ist eine Riesenchance und schon seit Jahren ein Traum von mir. Ich hatte mich ja schon mal beworben, doch dann wurde JJ genommen (lacht). Und jetzt bin ich selbst als Tirolerin eigentlich froh, dass der Song Contest nun in Wien und nicht in Innsbruck stattfindet. Denn dort gibt es bessere Möglichkeiten.

Kayla Krystin: “Österreich sollte beim ESC wieder in der Landessprache antreten!“
© zeidler

Kayla Krystin: “Österreich sollte beim ESC wieder in der Landessprache antreten!“
© West Side Productions / Angelo Lair

… Ihren ESC-Plan: Dabei sein ist alles, aber gewinnen wäre mega! Das ist das größte Sprungbrett der Musik und ich weiß, dass ich es nützen werde.

…Ihren heißen ESC-Hit „I brenn“: Ich will Österreich mit einem Song repräsentieren, der Identität, Feuer und Herz widerspiegelt. Österreich sollte ja generell in der Landessprache antreten! Schade dass sich das aufgehört hat! Der Song erzählt meinen Weg, mit den ganzen Zweifeln und Schatten. Und von der inneren Stärke. Etwas Echtes. Mit dem sich die Leute identifizieren können. Ein Song, der die Menschen mitreißt und Ihnen Kraft und Mut gibt. Ich wollte mich nach meinen englischsprachigen Hits dabei auf meine Muttersprache und den Dialekt konzentrieren. Als der Song fertig war: dachte ich „Hey der ist ja perfekt für den Song Contest.“ Und habe mich damit beworben.

… Ihre ESC-Show: Passend dazu wird es natürlich Rottöne und etwas Feuer geben. Auch wenn die Makemakes damit 2015 beim ESC in Wien ja nicht so wirklich punkten konnten (lacht)

Kayla Krystin: “Österreich sollte beim ESC wieder in der Landessprache antreten!“
© ORF

… die Konkurrenz bei der ORF-Ausscheidung: Klar interessiert es mich, was die anderen machen, aber trotzdem fokussiere mich voll ganz auf mich. Das ist schon stressig genug. Aber ein schöner Stress.

… den Auftritt von Israel: Es sollte beim Song Contest nur um die Musik gehen und deshalb finde ich es schade, dass all diese Diskussionen aufkeimen. Ich halte mich raus, singe meinen Song und will damit nur positives bewirken.

Kayla Krystin: “Österreich sollte beim ESC wieder in der Landessprache antreten!“
© Spotify

... die hohen ESC-Ticket-Preise: Es ist leider ja alles teurer geworden. Aber wenn man wirklich dabei sein will, dann zahlt man das auch.

Kayla Krystin: “Österreich sollte beim ESC wieder in der Landessprache antreten!“
© zeidler

Kayla Krystin mit oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz (o.) und beim Konzert in Kitzbühel (u.) 

Kayla Krystin

Kayla Krystin

© Privat

... Ihren persönlichen ESC-Countdown: Für die ORF-Show und die Proben muss ich mir Urlaub bei meinen Zahnarzt-Job in Innsbruck nehmen. Aber da ich ja schon bei den Skirennen in Kitzbühel und Schladming sehen konnte, wie gut der Song beim Publikum ankommt, wird sich auch das auszahlen.

Interview: Thomas Zeidler-Künz

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen