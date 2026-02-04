Nach Hosen-Aufreger: Rebecca Mir überrascht in DIESEN Outfits!

Die neue "Exklusiv"-Moderatorin sorgte mit Outfits schon für Wirbel.

Vor wenigen Wochen stand Model und Moderatorin Rebecca Mir erstmals als Moderatorin von „RTL Exclusiv“ vor der Kamera – ein Einstand, der umgehend für reichlich Diskussionsstoff sorgte.

Mehr zum Thema

"Hosen-Gate"

Wieso? An ihrer Art lag es nicht, sondern an ihrem Erscheinungsbild. Das Outfit der 34-Jährigen rückte rasch ins Zentrum der Aufmerksamkeit und spaltete das Publikum. Sie trug ein rotes Minikleid, das wie ein Blazer geschnitten war. Für manche Fans schien es so, als habe die 34-Jährige eine Hose vergessen. Schnell füllte sich die Kommentarspalte auf Instagram.

Zustimmung

Mittlerweile sind ihre Outfits schon zu einem Running Gag geworden. Mir setzt auf moderne, gerne etwas exzentrischere Kleidung und dürfte Kritik sportlich nehmen. Nun hat sie sogar ein Reel gepostet, in dem zeigt sie einige Kreationen, die auch nicht jeder Zuseherin gefallen dürften. Doch unter dem Clip sind auch viele zustimmende Kommentare zu finden.