Vor rund einer Woche stand Model und Moderatorin Rebecca Mir erstmals als Moderatorin von „RTL Exclusiv“ vor der Kamera – ein Einstand, der umgehend für reichlich Diskussionsstoff sorgte.

An ihrer Art lag es nicht, sondern an ihrem Erscheinungsbild. Das Outfit der 34-Jährigen rückte rasch ins Zentrum der Aufmerksamkeit und spaltete das Publikum. Sie trug ein rotes Minikleid, das wie ein Blazer geschnitten war. Für manche Fans schien es so, als habe die 34-Jährige eine Hose vergessen. Schnell füllte sich die Kommentarspalte auf Instagram.

Irritierte Fans

„Ich mag Rebecca, aber wer hat sie beim Outfit beraten? Fehlt wohl Rock oder Hose! Sie fühlte sich wohl selber unwohl und hat immer die Moderationskarten nach unten gehalten!“ Ein weiterer User fasste die Irritation pointiert zusammen: „Erste Sendung und Hose vergessen.“

Wieder kurzes Kleid

Die Kritik dürfte an Mir abprallen, denn vor kurzem teilte sie einen Clip, in dem sie das gleiche Outfit nur in Schwarz trägt. Sie tanzt mit Ehemann Massimo um sich für eine Show aufzuwärmen. Auch da fragen Fans nach der Hose, ob die Moderatorin gar keine besitze? Mittlerweile wurde die Kommentarfunktion allerdings deaktiviert.