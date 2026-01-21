Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Rebecca Mir
© Instagram

Ups!

"Hat die arme Frau keine Hose?" - Neuer Styling-Eklat um Rebecca Mir

21.01.26, 08:45
Teilen

Die fesche Moderatorin hatte zweifelhafte Outfits an.

Vor rund einer Woche stand Model und Moderatorin Rebecca Mir erstmals als Moderatorin von „RTL Exclusiv“ vor der Kamera – ein Einstand, der umgehend für reichlich Diskussionsstoff sorgte.

Mehr zum Thema

 

Rebecca Mir

Rebecca Mir

© RTL exclusiv/Instagram

An ihrer Art lag es nicht, sondern an ihrem Erscheinungsbild. Das  Outfit der 34-Jährigen  rückte rasch ins Zentrum der Aufmerksamkeit und spaltete das Publikum. Sie trug ein rotes Minikleid, das wie ein Blazer geschnitten war. Für manche Fans schien es so, als habe die 34-Jährige eine Hose vergessen. Schnell füllte sich die Kommentarspalte auf Instagram.

Irritierte Fans

„Ich mag Rebecca, aber wer hat sie beim Outfit beraten? Fehlt wohl Rock oder Hose! Sie fühlte sich wohl selber unwohl und hat immer die Moderationskarten nach unten gehalten!“ Ein weiterer User fasste die Irritation pointiert zusammen: „Erste Sendung und Hose vergessen.“

Wieder kurzes Kleid

Die Kritik dürfte an Mir abprallen, denn vor kurzem teilte sie einen Clip, in dem sie das gleiche Outfit nur in Schwarz trägt. Sie tanzt mit Ehemann Massimo um sich für eine Show aufzuwärmen. Auch da fragen Fans nach der Hose, ob die Moderatorin gar keine besitze? Mittlerweile wurde die Kommentarfunktion allerdings deaktiviert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden