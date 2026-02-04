Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Kopie von Amira Aly
© Getty Images

Übergriffig

"Du ge**e Sau!" Amira bekommt perverse Nachrichten & schlägt zurück

04.02.26, 10:08
Teilen

Dieser Typ treibt es auf Insta zu weit!

Ob im echten Leben oder im Internet: Frauen gelten viel zu oft als Freiwild.

Mehr zum Thema

Übergiffig

Diese Erfahrung musste auch Amira Aly einmal mehr machen. Auf Instagram hat ihr nun ein User mehrere sehr übergriffige, obszöne Nachrichten geschickt. Diese hat sie nun in einer Story geteilt.

Veröffentlicht Nachrichten

Darin wird sie unter anderem als "ge**e Sau" bezeichnet und zudem macht der Mann auch sexuelle Anspielungen. Statt die Nachrichten zu melden, was sehr selten auf Sozialen Plattformen zu einem Resultat führt, hat  Amira  die Nachrichten veröffentlicht. 

Amira Instagram
© Instagram

Amira Instagram
© Instagram

Amira Instagram
© Instagram

Lektion gelernt?

Dazu auch ein Foto des Absenders, das sie unkenntlich gemacht hat. Ob der Mann seine Lektion gelernt hat, nämlich die, ungefragt keine sexuellen Nachrichten zu schicken? Wer weiß, aber Amiras Aktion ist ein kleiner Befreiungsschlag.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen