"Du ge**e Sau!" Amira bekommt perverse Nachrichten & schlägt zurück

Dieser Typ treibt es auf Insta zu weit!
Ob im echten Leben oder im Internet: Frauen gelten viel zu oft als Freiwild.
Übergiffig
Diese Erfahrung musste auch Amira Aly einmal mehr machen. Auf Instagram hat ihr nun ein User mehrere sehr übergriffige, obszöne Nachrichten geschickt. Diese hat sie nun in einer Story geteilt.
Veröffentlicht Nachrichten
Darin wird sie unter anderem als "ge**e Sau" bezeichnet und zudem macht der Mann auch sexuelle Anspielungen. Statt die Nachrichten zu melden, was sehr selten auf Sozialen Plattformen zu einem Resultat führt, hat Amira die Nachrichten veröffentlicht.
Lektion gelernt?
Dazu auch ein Foto des Absenders, das sie unkenntlich gemacht hat. Ob der Mann seine Lektion gelernt hat, nämlich die, ungefragt keine sexuellen Nachrichten zu schicken? Wer weiß, aber Amiras Aktion ist ein kleiner Befreiungsschlag.