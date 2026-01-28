Amira Aly verrät: DIESE Beauty-OP plant sie jetzt

Die Ex-Frau von Oliver Pocher hat ein Beauty-Thema, das sie stört: "Auf kurz oder lang wird das auf jeden Fall gemacht!", sagt sie.

In der aktuellen Folge ihres Podcasts „Iced Macho Latte“ lassen Amira Aly (33) und Paula Lambert (51) die zurückliegende Woche Revue passieren. Dabei schildert Aly einen für sie durchaus einschneidenden Moment, der sich im heimischen Badezimmer ereignet haben soll.

Mehr lesen:

Beim morgendlichen Blick in den Spiegel habe die Moderatorin an ihrem Scheitel erstmals deutlich sichtbare graue Haare entdeckt. „Ein Büschel weißen Ansatz“, beschreibt sie die Beobachtung. Zwar seien ihr vereinzelte weiße Haare nicht völlig neu, doch ausgerechnet an dieser prominenten Stelle habe sie damit nicht gerechnet. „Es schimmert schon so leicht“, hält Aly fest und fügt sichtlich beunruhigt hinzu: „Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis ich da oben direkt mitten am Kopf ein Büschel weiße Haare kriege. Das ist ein komisches Gefühl.“

Mit 33 zu jung für weiße Haare?

Obwohl sich Aly und ihre Podcast-Partnerin darin einig zeigen, dass graues oder weißes Haar bei Frauen durchaus stilvoll wirken könne, fällt es der 33-Jährigen schwer, diesen Gedanken auf sich selbst zu übertragen. „Ich bin 33“, gibt sie zu bedenken.

Doch nicht nur das erste Grau beschäftigt die Moderatorin. Auch ihr Blick in den Spiegel habe sie jüngst zum Hautarzt geführt. Grund dafür seien ihre Schlupflider gewesen, wie Aly berichtet: „Ich habe ihn gefragt, wie er meine Augen einschätzt. (...) Meiner Meinung nach hängen die Schlupflider immer tiefer und das wird immer wilder.“





Erste Gespräche

Im Gespräch habe sie sich erkundigt, ob eine Lidstraffung bereits sinnvoll sei. Zwar habe der Arzt bestätigt, dass sie grundsätzlich zu Schlupflidern neige und sich diese im Lauf der Zeit verstärken könnten, derzeit sei ein operativer Eingriff jedoch verfrüht. Entsprechend habe er ihr davon abgeraten.

Aly verweist darauf, dass zahlreiche Prominente diesen Schritt bereits gesetzt hätten – aus ihrer Sicht mit überzeugendem Resultat. „Das macht ja was mit deinem Gesicht. Du siehst ja fünf bis zehn Jahre jünger aus. Frischer und wacher“, meint sie. Von alternativen Hilfsmitteln wie Klebestreifen, die Schlupflider kaschieren sollen, hält sie hingegen wenig: „Das musst du jeden Tag kleben und das sieht man, auch wenn du die Augen zu hast oder blinzelst. Das muss jetzt auch nicht sein.“

Seit 2024 sind Amira und Christian ein Paar. Am meisten schätzt sie an ihm, "dass er immer für alles eine Lösung hat". © Getty Images

Schlaf-Geheimnis

Grundsätzlich stehe sie kosmetischen Eingriffen offen gegenüber und betont: „Da habe ich wirklich kein Problem, da stehe ich auch zu, wenn ich das machen würde. Man würde es ja eh merken.“ Bereits jetzt greife sie zu einem Seidenkissen, das durch seine glatte Oberfläche Falten vorbeugen soll. Der Effekt sei für sie spürbar: „Ich wache mit diesem Kissen auf und sehe nicht mehr so verpennt aus wie sonst.“ Gegen ihre Schlupflider helfe das allerdings kaum, diese seien weiterhin „minimal“ sichtbar. Für Aly scheint dennoch klar: „Auf kurz oder lang wird das auf jeden Fall gemacht!“