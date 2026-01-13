Amira Aly ruft jetzt schon den Frühling aus.
Während es draußen schneit, glatt ist und der Winter uns fest im Griff hat, ruft Moderatorin Amira Aly schon den Frühling aus.
- Amira Aly Opfer fieser Hasskommentare: "Sehr peinlich! Das ist deutsche Tradition!"
- Amira Aly: Hochzeit in Österreich und Baby noch "dieses Jahr"
Neues Jahr...
Auf Instagram zeigt sie schöne Teile der neuen Dessous-Kollektion von Lascana. In einem petrolfarbigen Traum aus Spitze räkelt sich Amira auf einem Bett. Dazu schreibt sie: "Neues Jahr, neue Energie – und ein Look, der sich genau danach anfühlt." Ein kurzer Clip zeigt, wie wohl sich Amira in dem feschen Look zu fühlen scheint.
Kollektion
Weiter schreibt sie: "Grün steht für Wachstum und für die kleinen Schritte, die Großes bewegen können." Es ist nicht die erste Kollektion des Dessous-Herstellers, für den Amira Werbung macht. Schon letztes Jahr zeigte sie verführerische Stücke.