Amira Aly
© Instagram

Frühlingsgefühle

Amira Aly: Dessous-Show im Bett

13.01.26, 10:24
Amira Aly ruft jetzt schon den Frühling aus.

Während es draußen schneit, glatt ist und der Winter uns fest im Griff hat, ruft Moderatorin Amira Aly schon den Frühling aus.

Neues Jahr...

Auf Instagram zeigt sie schöne Teile der neuen Dessous-Kollektion von Lascana. In einem petrolfarbigen Traum aus Spitze räkelt sich  Amira  auf einem Bett. Dazu schreibt sie: "Neues Jahr, neue Energie – und ein Look, der sich genau danach anfühlt." Ein kurzer Clip zeigt, wie wohl sich Amira in dem feschen Look zu fühlen scheint. 

Amira Aly
© Instagram

Kollektion

Weiter schreibt sie: "Grün steht für Wachstum und für die kleinen Schritte, die Großes bewegen können." Es ist nicht die erste Kollektion des Dessous-Herstellers, für den Amira Werbung macht. Schon letztes Jahr zeigte sie verführerische Stücke.

