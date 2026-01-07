Überraschung bei Amira Aly: Hochzeit in Österreich und Baby noch "dieses Jahr"

Die Moderatorin nennt bereits konkrete Daten und bezieht auch zu den Krisen-Gerüchten rund um sie und Christian Düren Stellung.

Vor einigen Wochen sorgten Spekulationen über eine mögliche Krise oder Trennung bei Amira Aly und Christian Düren für Schlagzeilen. Nun äußert sich die Moderatorin erstmals selbst.

Seit 2024 sind Aly und Düren ein Paar, doch in den vergangenen Wochen machten Gerüchte über Spannungen in der Beziehung die Runde. Auf Instagram waren Fans aufgefallen, dass Amira Bilder von weinenden Augen geteilt hatte – ein Motiv, das sie auch bei der Trennung von Ex-Mann Oliver Pocher bereits verwendet hatte.





Bisher hatten weder Aly noch Düren die Gerüchte kommentiert. Gemeinsame Fotos blieben aus, was die Spekulationen zusätzlich anheizte. Im Podcast „Iced Macho Latte“ sprach ihre Kollegin Paula Lambert Aly nun direkt darauf an.

Amira nennt genaue Hochzeitsdaten

Zunächst berichtete die Moderatorin über ihren Jahreswechsel in ihrer österreichischen Heimat, wo sie Freunde und Familie besuchte. Dabei habe sie auch eine Wahrsagerin aufgesucht, die ihr zuvor bereits sehr persönliche Details korrekt vorhergesagt habe. Dieses Mal habe die Frau konkrete Prophezeiungen für Aly parat gehabt: „Sie hat gesagt, ich werde im Februar oder März schwanger, spätestens im April. Und im August oder September soll ich heiraten – entweder am 8.8. oder 9.9. in Österreich.“ Auf Lamberts Frage, ob das ihr Wunsch sei, reagierte Aly schmunzelnd: „Keine Ahnung – das geht schon schnell jetzt. Ich bin ja noch nicht mal verlobt.“

Amira Aly und Christian Düren © Getty

Später sprach Lambert das Thema Beziehungskrise direkt an: „Ich habe in der Zeitung gelesen, dass es eine Krise bei euch gab?“ Aly antwortete zunächst humorvoll: „Du hast ja die Wahrsagerin gehört: Ich werde heiraten dieses Jahr und schwanger.“ Dann fügte sie hinzu: „Es scheint ja ein Mann an meiner Seite zu sein, der gut für mich ist. Alles gut.“ Konkretere Details gab sie nicht preis, machte aber deutlich, dass sie aktuell nicht Single ist. In ihrem Jahresrückblick fehlte jedoch jede Spur von Düren. Nur ein Zufall?

Papa-Thema

Zudem sprach Aly über eine weitere Prophezeiung der Wahrsagerin, die ihr besonders gefiel: Dass ihre „Sucht nach Traurigkeit“ und ihr „Papa-Thema“ in diesem Jahr geheilt würden. Sie erklärte, dass sie zwar nicht glaube, oft traurig zu sein, aber unbewusst „Drama oder Streit“ in Beziehungen anziehe. Sie freue sich daher, dass sich dieses Thema nun offenbar klären werde.