Nächster Tiefschlag für Victoria Beckham im Streit mit Sohn Brooklyn

Während in Großbritannien am Sonntag der Muttertag zelebriert wurde, herrschte zwischen Victoria Beckham und ihrem ältesten Sohn Brooklyn offenbar eisige Funkstille. Statt warmer Worte für seine Mutter in der Heimat, sorgte der 27-Jährige mit einem Posting für seine Schwiegermutter für Aufsehen.

Am Sonntag, dem 15. März, feiert ganz Großbritannien den Muttertag, doch für Victoria Beckham gab es einen schmerzhaften Dämpfer aus den USA. Ihr Sohn Brooklyn, der mittlerweile in den Staaten lebt, verzichtete öffentlich auf Glückwünsche an seine Mutter. Stattdessen nutzte er die Zeit kurz vor dem britischen Ehrentag, um seine Schwiegermutter Claudia Heffner Peltz zu ehren.

Posting sorgt für Wirbel

Brooklyn Beckhams Posting © Instagram

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Nicola feierte Brooklyn den 71. Geburtstag seiner Schwiegermutter, der eigentlich schon am Donnerstag, 12. März, war. Auf Instagram teilte er jedoch erst kurz vor dem britischen Muttertag ein gemeinsames Foto und schrieb dazu: "Alles Gute zum Geburtstag für die beste Schwiegermutter. Ich liebe dich so sehr und hoffe, du hattest den tollsten Tag." Für viele Fans wirkte dieser späte Zeitpunkt wie ein bewusster Seitenhieb gegen Victoria.

Lobeshymne von Ehefrau Nicola

Auch Nicola Peltz sparte nicht mit emotionalen Worten für ihre eigene Mutter. Die 31-Jährige postete Bilder der Feier und erklärte: "Die reine Tatsache, dass ich dich Mama nennen darf, macht mich wirklich zur Glücklichsten überhaupt." Sie betonte zudem, wie sehr sie es liebe, ihre Mutter zu feiern, deren Licht alles auf dieser Welt besser mache. Von Glückwünschen in Richtung London fehlte auf den Profilen des Paares hingegen jede Spur.

David Beckham springt ein

Rückendeckung erhielt die Designerin dafür von ihrem Ehemann David. Er veröffentlichte am Sonntagmorgen eine rührende Hommage an Victoria und teilte ein altes Bild von ihr aus einer ihrer Schwangerschaften. Er schrieb: "Alles Gute zum Muttertag für die erstaunlichste Mami... Du bist eine Inspiration in jeder Hinsicht, die eine Mutter für unsere vier tollen Kinder sein sollte." Zudem feierten sowohl David als auch Victoria ihre eigenen Mütter, Jackie und Sandra, mit eigenen Beiträgen im Netz.