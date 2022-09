Riesen Kacke-Haufen: Polizei fahndet nach Täter

Ein 180 Kilogramm schwerer Scheiß-Haufen lässt die Behörden von Bolton verzweifeln.

Die Polizei in Bolton in den USA hat beim Aufräumen eines historischen Weges eine stinkende Entdeckung gemacht. Sie fanden dort einen riesigen Haufen von Müllsäcken, in denen sich menschliche Exkremente und Toilettenpapier befinden. 180 Kilo Kacke mussten die Behörden entfernen lassen.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Säcke aus einem Auto geworfen wurden. Der Sauerei in dem wunderschönen Gebiet in der Nähe des Winooski Rivers soll nun ein Ende gesetzt werden. Die Behörden fahnden derzeit nach dem Phantom-Kacker.

Die Anwohner sind von der riesen Kacke nicht beeindruckt, wie Mark Stater gegenüber Medien sagte: "Das sollte jedermanns Platz sein. Es ist nicht zu kompliziert, hierher zukommen, um zu angeln, zu wandern oder zu zelten und dann wieder zu gehen, ohne etwas in den Büschen und Bäumen zu hinterlassen."

Die örtlichen Behörden versuchen zwar, den mysteriösen Kacker aufzuspüren, haben aber nicht vor, ihn zu bestrafen.

Die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass jemand eine so große Menge Kot im Wald entsorgt, sei, dass er auf einem Grundstück mit einer defekten Klärgrube lebe. Eine neue Sickergrube könne ein Vermögen kosten.

"Unser Ziel ist es, das System zu reparieren und dafür zu sorgen, dass die Menschen in einer sicheren und sauberen Umgebung leben können", sagt Megan Cousino vom Vermont Department of Environmental Conservation.