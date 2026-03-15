Prinz William rührt das Netz mit unveröffentlichtem Diana-Bild

Zum britischen Muttertag sorgt Prinz William für einen emotionalen Moment im Netz. Der Thronfolger veröffentlichte ein bisher unbekanntes Foto seiner verstorbenen Mutter Diana. Das Bild aus der privaten Sammlung der Königsfamilie löste in kürzester Zeit eine riesige Welle der Anteilnahme aus.

Der britische Thronfolger Prinz William teilte den rührenden Schnappschuss am Sonntag mit seinen über 17 Millionen Followern auf Instagram. Während man in Österreich den Muttertag traditionell erst im Mai feiert, wird dieser in Großbritannien bereits heute begangen. Das Foto zeigt den jungen William gemeinsam mit seiner Mutter Diana auf einer bunten Blumenwiese nahe dem Familienanwesen Highgrove im Bezirk Gloucestershire.

Süße Erinnerung aus 1984

Laut britischen Medienberichten stammt die Aufnahme aus dem Jahr 1984. Zu diesem Zeitpunkt war Prinzessin Diana bereits mit Prinz Harry schwanger. William kommentierte das Bild mit persönlichen Worten: "Ich gedenke meiner Mutter – heute und jeden Tag. Ich denke an all jene, die sich heute an einen geliebten Menschen erinnern. Einen schönen Muttertag allerseits." Diana verstarb im August 1997, als William gerade einmal 15 Jahre alt war.

Prinzessin Diana mit Sohn Prinz William © Getty

Millionen Fans sind gerührt

Die Reaktion der Community ließ nicht lange auf sich warten. Innerhalb der ersten zwei Stunden nach der Veröffentlichung sammelte der Beitrag mehr als 200.000 Likes. In tausenden Kommentaren drückten Nutzer ihren Respekt aus und betonten, wie stolz Diana wohl heute auf ihren ältesten Sohn wäre. Die enorme Anteilnahme im Netz zeigt, dass die Erinnerung an die verstorbene Prinzessin auch nach vielen Jahren noch sehr lebendig ist.

Grüße aus dem Palast

Nicht nur William nutzte den Tag für ein Gedenken. Auch der offizielle Account der Royal Family veröffentlichte auf dem Dienst X nostalgische Fotos. Dabei wurde Queen Elizabeth II. sowie Queen Mum gedacht. Ein weiteres Bild zeigte Queen Camilla mit ihrer 1994 verstorbenen Mutter Rosalind Shand. Die Royals wünschten allen Müttern einen erholsamen Tag und richteten ihre Worte besonders an jene, die ihre Mamas am heutigen Sonntag schmerzlich vermissen.