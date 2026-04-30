Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Freeman Vienna
© Freeman Vienna

Vatikan-Moment

Vom Rap-Battle zum Papst: Wiener Crew präsentiert „Rap-Rosenkranz“ in Rom

30.04.26, 17:27
Teilen

Eine ungewöhnliche Begegnung im Vatikan sorgt für Aufmerksamkeit: Die Wiener Gruppe Freeman Vienna hat bei einer Generalaudienz ihr Projekt „Rap-Rosenkranz“ vorgestellt und damit einen außergewöhnlichen Weg von der Rap-Bühne bis zum Papst hingelegt. 

Am 29. April traf die Gruppe Papst Leo XIV. persönlich und überreichte ihm ein Bild sowie eine begleitende Broschüre zu ihrem Projekt. Für die Künstler markiert dieser Moment einen wichtigen Meilenstein ihrer Entwicklung.

Vom Zufall zum Wendepunkt

Der Ursprung der Geschichte liegt in der Wiener Rap-Szene. Beim internationalen Rap-Battle 2019 in der Simm City passierte Frontmann Freeman ein prägender Moment: Während seines Auftritts riss plötzlich sein Rosenkranz. Was zunächst wie ein Zufall wirkte, entwickelte sich für ihn zu einem Wendepunkt. Den anschließenden Erfolg schrieb er bewusst seinem Glauben zu. In den darauffolgenden Jahren veränderte sich seine künstlerische Ausrichtung zunehmend. Die Auseinandersetzung mit Glauben, Sinnfragen und persönlicher Entwicklung rückte stärker in den Mittelpunkt.

Freeman Vienna
© Freeman Vienna

Glaube trifft moderne Musik

Freeman Vienna ist eine Wiener Gruppe, die sogenannten Free-Urban-Pop produziert. Hinter dem Projekt steht ein Team aus Produzent, Sänger und Rapper, Videoproduzent, Grafiker sowie einem Community Lead. Frontmann Freeman setzt dabei gezielt auf werteorientierte Inhalte und versucht, eine Verbindung zwischen Kunst, Glauben und moderner Lebensrealität herzustellen.

Aus dieser Entwicklung entstand schließlich der „Rap-Rosenkranz“. Das Projekt übersetzt das traditionelle Rosenkranzgebet in eine zeitgemäße musikalische Form und richtet sich vor allem an ein jüngeres Publikum. Im Zentrum steht die Idee, Konflikte nicht durch Konfrontation, sondern durch Liebe und friedliche Ansätze zu lösen.

Idee aus Fatima

Die Grundlage für das Projekt entstand während eines Aufenthalts im Wallfahrtsort Fatima. In weiterer Folge wurde die Idee gemeinsam mit Partnern aus dem kirchlichen Umfeld umgesetzt. Unterstützung erhielt die Gruppe unter anderem von Erzbischof Franz Lackner, Bischof  Stephan Turnovszky sowie Bischof Hermann Glettler, der die Künstler auch nach Rom begleitete.

Freeman Vienna
© Freeman Vienna

Auftritt mit wachsender Reichweite

Neben Auftritten in Fernsehen und Radio zählt die Präsentation im Vatikan zu den bislang bedeutendsten Momenten der Gruppe. Die Begegnung mit dem Papst wird dabei als besonderer Schritt in ihrer Entwicklung gesehen. Freeman Vienna verfolgt weiterhin das Ziel, neue Wege zwischen Musik, Spiritualität und Gegenwart zu gehen und diese Botschaft einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen