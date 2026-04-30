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Nach Brand: Verletzte bei Totenmahl für Oma von Thomas Stipsits
© ORF

Gäste im Spital

Nach Brand: Verletzte bei Totenmahl für Oma von Thomas Stipsits

30.04.26, 20:22
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Schock für Kabarettisten und Schauspieler Thomas Stipsits: Beim Totenmahl seiner Großmutter brach ein Feuer aus. Mehrere Trauergäste mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Donnerstag fand in Stinatz im Südburgenland das Begräbnis der Oma des Kabarettisten und Schauspielers Thomas Stipsits statt. Im Gasthaus Krčmarovi versammelten sich Familie und Freunde zum Totenmahl, so Medienberichte.

Doch am Ende der Gedenkfeier drang plötzlich dichter Rauch aus der Küche. Ein Brandalarm wurde ausgelöst. Alle Gäste mussten das Lokal schnell verlassen.

Fritteuse für Brand verantwortlich

Laut ersten Berichten soll eine Fritteuse für den Brand verantwortlich sein. Der Wirt versuchte, das Feuer noch selbst zu löschen. Er zog sich dabei eine Rauchgasvergiftung zu.

Ebenfalls erlitten einige Gäste sowie ein Feuerwehrmann Rauchgasvergiftungen. Sie wurden alle ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr musste sogar zwei Personen über ein Fenster retten. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Stipsits soll bei der Trauerfeier anwesend gewesen sein. Er meinte, dass seine Oma ohnehin keine Trauerfeier wollte und immer eine sparsame Frau war.

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