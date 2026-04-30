So viel casht "American Pie"-Star Shannon Elizabeth auf Onlyfans ab

Shannon Elizabeth wagt den Neuanfang: Der „American Pie“-Star hat Hollywood den Rücken gekehrt und setzt nun auf Onlyfans. Der Schritt scheint sich für die 52-Jährige bereits jetzt richtig auszuzahlen, denn die Einnahmen der ersten Tage sprengen alle Erwartungen.

Die Schauspielerin, die vielen Fans noch als Nadia aus der Kult-Komödie "American Pie" ein Begriff ist, feiert einen fulminanten Karrierestart auf der Plattform Onlyfans. Ihre offizielle Seite ging bereits am Donnerstag, 16. April, online. Seither scheint der Erfolg für die 52-Jährige kein Halten mehr zu kennen.

Shannon Elizabeth © Getty

In ihrer ersten Woche soll Shannon Elizabeth bereits mehr als 1,2 Millionen Dollar umgesetzt haben. Dies berichtete das Magazin „Variety“ unter Berufung auf Insider-Informationen. Andy Bachman, der CEO von Creators Inc. und Manager der Schauspielerin, bestätigte inzwischen offiziell, dass der Start der Seite direkt einen Millionenbetrag einspielte. Damit hat Elizabeth innerhalb kürzester Zeit ein kleines Vermögen verdient.

Schluss mit Hollywoods Regeln

Gegenüber dem „People“-Magazin erklärte die Darstellerin ihren radikalen Schritt. Sie habe genug davon gehabt, in Hollywood zu arbeiten, wo „andere Leute die Geschichte und den Ausgang meiner Karriere bestimmten“. In diesem neuen Kapitel wolle sie die Kontrolle zurückgewinnen und eine Seite von sich zeigen, die bisher noch niemand gesehen hat. Laut Shannon Elizabeth geht es um Selbstbestimmung: „Ich habe mich für Onlyfans entschieden, weil ich so direkt mit meinem Publikum in Kontakt treten, nach meinen eigenen Vorstellungen kreativ und einfach frei sein kann.“

Shannon Elizabeth © Getty

Prominenter Trend auf Onlyfans

Mit ihrem rasanten Erfolg ist die Schauspielerin nicht allein. Sie reiht sich in eine Liste prominenter Namen wie Carmen Electra oder Denise Richards ein, die ebenfalls auf der Plattform aktiv sind. Erst im Jahr 2024 machte etwa Drea de Matteo Schlagzeilen, als sie verriet, dass ihre Onlyfans-Einnahmen ihr Haus vor einer Zwangsversteigerung retteten. Shannon Elizabeth ist fest davon überzeugt, dass dieser direkte Weg zu den Fans die Zukunft ist.

Shannon Elizabeth © Getty

In ihrer neuen Rolle als Creatorin scheint die Schauspielerin endlich die Freiheit gefunden zu haben, die sie in der Filmindustrie vermisst hat.