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Griechenland: Akylas
© Getty Images

"Ferto"

Griechenland: Akylas

Von
30.04.26, 11:17
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Griechenland wird beim ESC 2026 in Wien von Akylas mit "Ferto" vertreten.

Der gelernte Koch Akylas Mytilineos (27) startete seine Gesangskarriere auf Kreuzfahrschiffen und TikTok. 2022 mischt er die 8. Staffel von The Voice of Greece auf. Nach 8 Single-Hits sicherte er sich mit dem schrägen Electronic-Dance-Kracher „Ferto“ und orangen Fellboots bei Sing for Greece – Ethnikos Tellikos 2026 sowohl von den Jurys als auch vom Publikum die Höchstwertung. Ein Geheimfavorit, der nach Elena Paparizou (2005) den zweiten Sieg für Hellas holen könnte.

  • 1. Semifinale 12. Mai
  • Startnummer 4: Griechenland
  • Akylas, "Ferto"   

Griechenland: Akylas
© EBU

Griechenland beim Song Contest:

 

ESC-Teilnahmen: 45

Größter ESC-Erfolg: 1. Platz (2005)

Höchste Punktzahl: 252 (2004)

Niedrigste Punktzahl: 7 (1974)

Ergebnis 2025: 6/26 (231 Punkte) 

Wettquote: 10% Siegeschance, Platz 3

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