Cosmó: Mit Conchitas Make-up-Tipp zum Sieg!

Nur mehr 17 Mal schlafen! Dann steigt das große Song Contest Finale in Wien. Als Einstimmung spricht Cosmó auf oe24 über seinen ESC-Trau, die schlechten Wettquoten – Österreichliegt ja nur auf Platz 32 - und die letzten Vorbereitungen.

Mit „Tanzschein“ lässt uns Cosmó am16. Mai von nächsten Song Contest Sieg träumen. Im oe24-Interview spricht Cosmó über …

-den ESC-Countdown: Am 5. Mai gibt’s die offizielle Verabschiedung. Da fahre ich dann mit der Straßenbahn zur Stadthalle. Am 7. Mai gibt’s die erste Probe und am 10. die große Eröffnung. Backstage hoffe ich auf eine Garderobe neben Eva Marija aus Luxemburg, Jonas aus Norwegen, und Soren aus Dänemark. Das sind meine ESC-Freunde, denen ich auch für das Finale die Daumen drücke.

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… seinen ESC-Traum: Ich träume von einer guten Performance. Und ich träume davon vor allem, dass das Publikum mittanzt. Das wäre für mich schon ein Sieg

…seine Startnummer 25: Ich finde es super. Für mich wird es ein Full-Circle-Moment, wenn dann das Veranstalterland den Wettbewerb beendet. Die Leute sind dann wohl auch schon aufgewärmt fürs Tanzen. Ich muss nach meiner Performance nicht gar so lange auf das Ergebnis zittern.

... die Wettquoten, wo er nur auf Platz 32 liegt: Ich lasse mich nicht nervös machen. Ich finde es cool, dass Menschen ihre Meinung kundtun, aber unabhängig davon gebe ich immer mein Bestes bei der Performance. Also es wäre auch egal, wenn ich bei den Quoten auf Nummer 1 liegen würde.

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… seine Europa-Tour zum Stimmenfang: Das war ganz toll. Die anderen Acts kennenzulernen war echt super. Und die Fans. Das ist so eine liebevolle Community. Die sind voll dabei, immer mit Herz, egal in welcher Sprache. Die singen lautstark mit und machen alles mit. Und ich habe sogar Fans gesehen die sich einen blauen Stern aufgemalt haben.

… den ESC-Hit „Tanzschein“: Wir haben da wirklich so ein bisschen einen Nerv getroffen bei den Menschen und ein Bedürfnis zum Tanzen. Das ist ja unaufgefordert zum Trend geworden, dass die Leute den Tanz nachmachen. Damit kann man ein bisschen loslassen und den Alltag vergessen. Und das können wir alle gerade ein bisschen gebrauchen.

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... sein Treffen mit dem Bundespräsidenten: Daran werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern. Das war echt eine große Ehre als 19-jähriger Musiker das erleben zu dürfen Es war auch menschlich eine sehr schöne Begegnung. Der Herr Bundespräsident ist einfach ein lieber Mensch und er hat auch einen Tanzschein.

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… Conchita: Ich habe nun endlich meine Kindheitsinspiration zum ganzen ESC-Wunsch treffen dürfen. So eine coole Erfahrung. Tom hat mir auch Make-up-Tipps gegeben: vielleicht die blauen Eyeliner zu kombinieren, dass die besser halten. Und eventuell die Spitzen ein bisschen dünkler machen, dass der Stern mehr seine Form bekommt. Wenn ich ganz verzweifelt bin klinge ich noch einmal bei ihm an. (lacht).

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… seine ESC-Show: Es wird ganz viel getanzt. Es ist ja ein Tanzschein und kein Stehschein. Wir werden auch die ganze Bühne nützen. Es wird wieder Masken geben und professionelle Tänzerinnen und Tänzer. Es wird sehr sportlich auf der Bühne. Mein Outfit wird wieder ein bisschen außergewöhnlich und extravagant.

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... seine erste Tour: Das ist so cool: Wir spielen im Sommer Support bei Pizzera und Jaus, Folkshilfe und Aut of Order, also österreichische Legenden, und danach im Oktober gehen wir sogar auf eigene Tour. Als Soundtrack dazu kommt am 8. Mai meine neue EP „Lieber tanze ich weiter.“

Interview: Thomas Zeidler-Künz