Rekord-Kurs: 95.000 Tickets für den 70. Song Contest in 75 Länder verkauft

58 Prozent der Karten für die Wiener Stadthalle gingen nach Österreich - Fans aus der ganzen Welt von Brasilien bis Sri Lanka reisen an

Der nahende Eurovision Song Contest lockt im Mai Fans aus aller Welt nach Wien - das zeigen die aktuellen Zahlen, die am Mittwoch von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) veröffentlicht wurden. Und hier ist der Jubiläums-ESC in Österreich wohl auf einem absoluten Rekord-Kurs.

Außenansicht der Wiener Stadthalle mit Werbung für den Eurovision Song Contest (ESC) 2026. © APA-Images / APA / GEORG HOCHMUTH

95.000 Tickets für neun ESC-Shows verkauft

Demnach wurden bereits 95.000 Tickets für die neun ESC-Shows in der Stadthalle verkauft - was die Wiener Ausgabe zum größten Live-ESC der vergangenen Jahre macht. Gekauft wurden Tickets von Fans aus 75 Ländern rund um den Erdball.

Die österreichischen Kartenkäufer liegen allerdings naturgemäß mit 58 Prozent klar an der Spitze des Feldes. Aber immerhin 42 Prozent der Tickets gingen ins Ausland, und dabei nicht nur nach Europa. Zwar bilden die Fans aus Deutschland (Platz 2) und Großbritannien (Platz 3) mit Österreich eine europäische Stockerltrias. Aber auf Platz 5 finden sich die ESC-Freunde aus den USA und auf Platz 7 jene aus Australien.

Zusammen mit Michael Ostrowski moderiert Swarovski den ESC in Wien. © ORF/Hans Leitner/Tim Routledge

Fans aus Brasilien, Japan und auch Sri Lanka

Und das sind beileibe noch nicht die "exotischsten" Nationen, aus denen sich Menschen zum Contest in die Wiener Stadthalle aufmachen. So wurden Tickets auch nach Brasilien, Japan, Südafrika, Neuseeland oder sogar die Salomonen, Paraguay und Sri Lanka verkauft.

Ein Blick auf die Top Ten des Ticketabsatzes, gereiht nach dem Herkunftsland der Kaufenden:

PLATZIERUNG LAND

Österreich Deutschland Großbritannien Schweiz USA Frankreich Australien Tschechien Slowakei Niederlande

Keine Frage: Wien ist nahezu ausgebucht - der Song Contest bringt der Stadt und auch dem ORF über 50 Millionen Euro Einnahmen.