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Michael Krön, Ingrid Thurnher, Alexander Van der Bellen und Stefanie Groiss-Horowitz 
© Zeidler

Bühnen-Präsentation

1. Blick: Wiener Stadthalle ist schon ESC fit

28.04.26, 10:23
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Dienstag Vormittag wurde die fertige Bühne für den Song Contest in der Stadthalle erstmals präsentiert.

"Das ist ein bisschen Wahnsinn!“ 8.500 Scheinwerfer 2.100 LED- und Lasereinheiten, mehr als 2.000 Quadratmeter Bühnenkonstruktion und über 210 Tonnen Gewicht – der Song Contest in Wien wird zur Materialschlacht. Nach 29 Tagen Aufbau in der Stadthalle ist die Bombast-Bühne fertig und wurde am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der interimistischen ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher, Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz und ESC-Executive-Producer Michael Krön feierlich den Medien präsentiert. "Das ist der erste Song Contest Gänsehautmoment. Ich bin beeindruckt, die Show wird sicher geschichtsträchtig," zeigt sich Thurnher ob des Bombasts beeindruckt.

Die Song Contest Bühne ist fertig

Die Song Contest Bühne ist fertig

© Zeidler

"Es ist crazy, wie groß das ist, aber wir werden uns von der Nervosität nicht reiten lassen," kommt auch das ESC-Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski beim Stage-Opening ins Schwärmen.

Victoria Swarovski, Michael Krön, Ingrid Thurnher, Alexander Van der Bellen, Stefanie Groiss-Horowitz und Michael Ostrowski

Victoria Swarovski, Michael Krön, Ingrid Thurnher, Alexander Van der Bellen, Stefanie Groiss-Horowitz und Michael Ostrowski

© Zeidler

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Michael Ostrowski, Stefanie Groiss-Horowitz und Victoria Swarovski 

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© Zeidler

Satoshi aus Moldau eröffnen dann am Samstag (2. Mai) um 10.30 Uhr in der Wiener Stadthalle den Probenreigen. Bis zum 9. Mai stehen insgesamt 8 Proben-Tage an Plan. Für unseren Cosmó wird es am Donnerstag, den 7. Mai zum ersten Mal spannend: Zwischen 16.45 Uhr und 17.10 Uhr steht die erste Probe zum ESC-Kracher "Tanzschein" an. Direkt im Anschluss gibt’s auch gleich die erste ESC-Pressekonferenz. Am 9. Mai setzt Cosmó dann um 17.10 Uhr das Probenfinale.

Michael Krön, Ingrid Thurnher, Alexander Van der Bellen und Stefanie Groiss-Horowitz 

Michael Krön, Ingrid Thurnher, Alexander Van der Bellen und Stefanie Groiss-Horowitz 

© Zeidler

Am 11. Mai um 21 Uhr steigt die erste von insgesamt 9 Publikums-Shows für knapp 11.000 Fans in der Stadthalle. Am 16. Mai zittern dann 170 Millionen TV-Zuseher beim großen Song Contest Finale mit.

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