ESC-Favoriten: „Platz 1 bei den Wetten macht uns demütig!“

Die Finnen werden gewinnen! Bei den ESC-Wetten liegen Linda Lampenius und Pete Parkkonen schon deutlich voran. Im oe24-Interview sprechen sie jetzt erstmals über ihre Favoritenrolle, die Wien-Pläne und ihre große Botschaft:

Raue Stimme und markante Geige. Mit dem bombastisch-eindringlichen Pop-Klassik-Crossover „Liekinheitin“ („Flammenwerfer“) sind Sänger Pete Parkkonen und Stargeigerin Linda Lampenius beim Song Contest auf Siegeskurs. Bei den Wetten liegt Finnland mit einer Siegesquote von 28, deutlich vor Dänemark und Frankreich (je 12 %) auf Platz1. Im oe24-Interview sprechen die großen ESC-Favoriten über …

…über ihren ESC-Hit „Liekinheitin":

Linda Lampenius: Ich spreche damit meine Unsicherheiten in meiner Jugend an. Wie ich mich verliebte und als ich es mit der Angst zu tun bekam, dass man mich verlässt. Es ist also sehr tiefgründig und sehr traurig - und dann werde ich in dem Lied eiskalt. Wir möchten damit auch beitragen, dass die Menschen offener über ihre Probleme sprechen. Das ist also die Botschaft: Sprecht über eure Probleme.

© ESC Compact

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… ihre Song Contest Historie:

Linda: Ich bin seit den 70er Jahren ESC und habe schon sehr viele Song Contests gesehen. Ich habe es als Kind geliebt und habe auch viele Favoriten: Johnny Logan etwa. Mit dem dufte ich ja auch schon zusammenarbeiten. Ein Highlight.

Pete Parkkonen: Lordi natürlich, die alle Regeln brachen. Unsere einzigen Sieger. Früher hieß es bevor Finnland den Eurovision Song Contest gewinnt, würde die Hölle zufrieren. Jetzt ist das ganze Land im ESC Fieber.

… Platz 1 bei den Wett-Quoten:

Pete: Wir freuen uns sehr über die Unterstützung und die positive Resonanz auf unseren Song. Das macht uns demütig! Wir werden alles daransetzen, unsere kühnsten Träume zu übertreffen. Die Konkurrenz ist heuer aber so bärenstark und gut wie nie.

Linda: Wir möchten daher klarstellen, dass wir jetzt nicht davon ausgehen, dass wir gewinnen werden.

… Erfolgsdruck:

Linda: Wir nehmen den Druck an und nutzen ihn positiv. Wir wollen unsere Show auch noch besser machen, deshalb haben wir bereits am Tag nach dem Sieg der finnischen Vorentscheidung mit dem Arbeiten für Wien begonnen.

… die Freundschaft mit JJ:

Linda: Wir durften ihn beim finnischen Vorentscheid kennen lernen. Sein Lächeln, seine Denkweise, seine Ausstrahlung. Er ist wirklich toll.

Pete: Ich finde auch Cosmo cool. Ich mag den unbedingt treffen und mit ihm über seinen Song sprechen. Da gehts ja wohl ums Tanzen.

Linda: Pete hat ja mal das finnische „Dancing Stars“ gewonnen. Deshalb interessiert ihn das so.

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… die Vorfreude auf Wien:

Linda: Als klassische Musikerin hat Wien natürlich einen ganz großen Stellenwert für mich. Ich habe dort ja auch schon auf Tour gespielt und freu mich schon die schönen Plätze und das gute Essen.

Pete: Ich war mit 2015 auf einer Motorrad-Tour in Österreich. Und 2019 für den Formel 1 Grand Prix. Ich hoffe, dass sich unser Mann Valtteri Bottas heuer noch verbessern kann.

Das sind die aktuellen Song Contest Wetten:

1. Finnland, 28 Prozent Siegeschance

2. Dänemark, 12 %

3. Frankreich, 12 %

4. Griechenland, 7 %

5. Schweden, 5 %

30. Österreich

… ihren Weg zum ESC:

Pete: die erste Pre-Party am Samstag in Oslo müssen wir auslassen, weil ich da schon ein lange angesetztes Konzert habe. Aber in Amsterdam und London sind wir dabei und freuen uns schon die anderen Kandidaten persönlich kennenzulernen.

Linda: Wir haben ja eine ESC WhatsApp Gruppe mit allen anderen Kandidaten und da herrscht schon Hochbetrieb

… das Song Contest Finale vor 170 Millionen TV-Zusehern:

Pete: Das sind so unglaubliche Zahlen. So gewaltige Zahlen, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, was das bedeutet. Aber wir lassen uns davon nicht beirren: Wenn wir auf die Bühne kommen, geht es nur noch um die Musik.

Linda: Ich war ja in den 90er Jahren bei Baywatch dabei. Und da hatten wir noch viel mehr Zuseher (lacht). Das war auch etwa beängstigend, weil ich noch jung war. Heute kann ich es besser genießen.

© zeidler

Linda Lampenius & Pete Parkkonen beim Zoom-Interview mit oe24-Rporter Thomas Zeidler-Künz

… ihre ESC-Botschaft:

Linda: Ich will auch ein Statement gegen den Irrglauben, dass im Pop nur junge Frauen eine Chance haben, setzen. Dafür das es ältere Frauen im Musikbizz wie J-Lo, Gwen Stefani oder eben ich noch immer drauf haben. Zu zeigen, dass mit 30 noch lange nicht Schluss ist. Und dass das Schönst erst kommt. Wir haben immer noch Feuer und Flamme und wir können das immer noch.

Interview: Thomas Zeidler-Künz