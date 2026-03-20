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Song Contest: Cosmó startet seine Europa-Tournee
© ORF

Samstag in Oslo

Song Contest: Cosmó startet seine Europa-Tournee

20.03.26, 12:44
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Am Samstag ist es soweit, und unsere ESC-Hoffnung startet seine große Tournee bei den Eurovision-Partys.

Ins Rennen um den Sieg beim Song Contest geht unser Cosmó mit der letzten Startnummer 25. Doch beim Show-Marathon der Song Contest Teilnehmer liegt der 19-Jährige ganz weit vorne. Bereits am Samstag, den 21. März, startet er seine Show- und Charme-Offensive in Norwegen.

Song Contest: Cosmó startet seine Europa-Tournee
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Sein erster Auftritt mit seinem Song "Tanzschein" wird im norwegischen Oslo in der Rockefeller Music Hall im Rahmen der "Nordic Eurovision Party" über die Bühne gehen - was zugleich der Start zur großen Europa-Tournee zwecks Stimmenfang ist: bei den Wetten hat Cosmo ja noch Aufholbedarf. Da liegt Österreich mit einer Siegeschance von unter einem Prozent aktuell ja nur auf Platz 32. 

Song Contest: Cosmó startet seine Europa-Tournee
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Weiters geht’s für Cosmó in Folge auch zu den richtungsweisenden ESC-Partys in Amsterdam (11. April) und London (19. April). „Es ist für mich eine neue Erfahrung, auch international aufzutreten. Ich bin super gespannt und sehr motiviert, dort die anderen Kandidaten kennenzulernen. Ich habe schon sehr oft gehört, dass die ESC-Family eine sehr willkommen heißende Family ist,“ lässt er dafür im oe24.TV-Talk schon große Vorfreude aufklingen.

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