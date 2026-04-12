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Summer City Camps Wien
© Stadt Wien/Lukas Fuchs

Anmeldung für alle

Run auf Summer City Camps in Wien eröffnet

12.04.26, 12:30
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Rund 6.500 Plätze sind heuer in der beliebten Wiener Freizeitbetreuung noch verfügbar.

Die Summer City Camps 2026 der Stadt Wien sind auch in diesem Jahr wieder stark gefragt. Nach der ersten Buchungsphase ist die Anmeldung ab sofort für alle interessierten Familien geöffnet. Aktuell stehen in allen Regionen Wiens im Freizeitprogramm noch rund 6.500 Plätze zur Verfügung. Bei ausgebuchten Standorten kann auf gut erreichbare Alternativen ausgewichen werden.

"Die Summer City Camps sind ein wesentlicher Bestandteil der Wiener Ferienbetreuung und zeigen jedes Jahr aufs Neue, wie stark dieses Angebot angenommen wird. Es freut mich, dass Eltern großes Vertrauen in die Ferienbetreuung haben und gleichzeitig weiterhin die Möglichkeit besteht, einen Platz für ihre Kinder zu bekommen", erklärt Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling.

Programmangebot:

  • Freizeitprogramm für Kinder von 6 bis 12 Jahren
  • Freizeitprogramm für Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf inklusive von 6 bis 12 Jahren sowie in Kleingruppen von 6 bis 14 Jahren
  • Schwimmlernkurse für Anfänger und leicht Fortgeschrittene
  • Fahrradkurse für Kinder von 8 bis 11 Jahren
  • Ausflüge in die Natur, Kulturerlebnisse, Workshops zu Kreativität, Naturwissenschaft, Technik  

Ferienangebot für Wiener Familien

Die Summer City Camps bieten auch 2026 ein vielfältiges, kostengünstiges und qualitätsgesichertes Ferienbetreuungsangebot für Wiener Familien und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Wien. Der Kostenbeitrag beträgt 80 Euro pro Kind und Betreuungswoche inklusive Mittagessen und gesunder Jause.  

"Die durchgehend hohe Nachfrage zeigt, wie gut die Summer City Camps von Wiener Familien angenommen werden und welchen Stellenwert sie in dieser Stadt haben. Auch weiterhin sind online Plätze verfügbar, damit Familien ihre Ferienplanung flexibel gestalten und Kinder schöne Ferien haben können. Das Kund*innenservice der Koordinationsstelle der Summer City Camps unterstützt dabei jederzeit gerne bei Fragen und Anliegen", so die fachliche Geschäftsführerin der BiM, Tanja Sommer.

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