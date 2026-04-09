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Olympia-Radrennbahn
© EPA

Brand-Drama

Olympia-Halle in Flammen: Feuer zerstört Dach in Rio

09.04.26, 12:25
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Schock im Olympiapark von Rio de Janeiro: Plötzlich schlagen Flammen aus dem Dach der bekannten Radrennbahn. Dichter Rauch zieht über die Stadt, Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer. Die Ursache gibt Rätsel auf. 

Am Velodrom des Olympiaparkes von Rio de Kaneiro ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich rasch über das Dach der Anlage aus, während Feuerwehrkräfte mit einem Großaufgebot im Einsatz waren. Rund 60 Einsatzkräfte versuchten, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Dach schwer beschädigt

Besonders betroffen war die Dachkonstruktion: Ein großer Teil wurde zerstört, das Material fing rasch Feuer und schmolz. Teile der Anlage konnten jedoch geschützt werden, auch das Innere blieb weitgehend unversehrt. Verletzte gab es keine.

Olympia-Radrennbahn
© AFP

Ursache noch unklar

Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen. In der Vergangenheit kam es jedoch bereits zu ähnlichen Vorfällen an derselben Stelle. 2017 wurden herabfallende Himmelslaternen als Auslöser vermutet, ob das auch diesmal der Fall war, ist noch offen.

Olympia-Radrennbahn
© Getty

Bekannte Olympia-Stätte betroffen

Die Radrennbahn wurde für die Olympischen Spiele 2016 errichtet und gilt als wichtige Trainings- und Wettkampfstätte. Auch nach den Spielen wird die Anlage weiterhin genutzt.

Klar ist: Der Brand hat eine zentrale Sportstätte schwer getroffen und wirft erneut Fragen zur Sicherheit der Anlage auf.

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