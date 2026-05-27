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Zweiter Todesfall bestätigt nach Chemie-Unfall
© Getty

Erlag Verletzung

Zweiter Todesfall bestätigt nach Chemie-Unfall

27.05.26, 23:30
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Nach dem schweren Unglück auf dem Gelände einer Verpackungsfirma im Nordwesten der USA ist ein weiterer Todesfall bestätigt worden.  

Einer der am Dienstag geborgenen Mitarbeiter erlag seinen Verletzungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Neun Menschen werden weiterhin vermisst. Die Räumungsarbeiten gestalten sich schwierig, weil der mit Weißlauge gefüllte Tank einsturzgefährdet ist.

Die Feuerwehr geht davon aus, dass sich weiterhin Flüssigkeit in dem Tank befindet - allerdings weniger als zunächst befürchtet. Es sei daher ein Plan entworfen worden, um die Flüssigkeit zu entfernen und so mit den Räumungsarbeiten voranzukommen.

Nach aktuellem Stand gibt es acht Verletzte, darunter auch ein Feuerwehrmann. Am Dienstag war auf dem Gelände der Firma, die Kartons für Flüssigkeiten herstellt, ein mehr als 3,4 Millionen Liter fassender Tank mit Weißlauge geborsten. Anrainer seien nicht direkt bedroht.

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