Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
T-Rex Skelett
© Getty

Dino-Gigant

Mega-Auktion: T-Rex soll Millionen bringen

Von
27.05.26, 18:46
Teilen

Spektakuläre Auktion in New York: Das Skelett eines Tyrannosaurus Rex könnte für bis zu 30 Millionen Dollar versteigert werden. Laut Sotheby’s zählt das rund 67 Millionen Jahre alte Fossil zu den größten und vollständigsten Funden seiner Art. 

Das rund 67 Millionen Jahre alte Skelett wurde im US-Bundesstaat South Dakota entdeckt. Laut dem Auktionshaus Sotheby’s handelt es sich um eines der größten und komplettesten T-Rex-Skelette, die jemals gefunden wurden.

Die Versteigerung soll am 14. Juli in New York stattfinden.

Millionenpreis erwartet

In den vergangenen Jahren waren immer wieder Dinosaurier-Skelette oder Teile davon für Millionensummen versteigert worden. 2024 war das Skelett eines Stegosaurus in New York für fast 45 Millionen Dollar versteigert worden. Laut Sotheby's handelte es sich dabei um das teuerste je bei einer Auktion versteigerte Fossil. 

Viele Wissenschaftler sehen solche Auktionen jedoch kritisch, da bedeutende Fossilien dadurch oft in Privatbesitz landen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen