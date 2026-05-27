Mega-Auktion: T-Rex soll Millionen bringen

Spektakuläre Auktion in New York: Das Skelett eines Tyrannosaurus Rex könnte für bis zu 30 Millionen Dollar versteigert werden. Laut Sotheby’s zählt das rund 67 Millionen Jahre alte Fossil zu den größten und vollständigsten Funden seiner Art.

Das rund 67 Millionen Jahre alte Skelett wurde im US-Bundesstaat South Dakota entdeckt. Laut dem Auktionshaus Sotheby’s handelt es sich um eines der größten und komplettesten T-Rex-Skelette, die jemals gefunden wurden.

Die Versteigerung soll am 14. Juli in New York stattfinden.

Millionenpreis erwartet

In den vergangenen Jahren waren immer wieder Dinosaurier-Skelette oder Teile davon für Millionensummen versteigert worden. 2024 war das Skelett eines Stegosaurus in New York für fast 45 Millionen Dollar versteigert worden. Laut Sotheby's handelte es sich dabei um das teuerste je bei einer Auktion versteigerte Fossil.

Viele Wissenschaftler sehen solche Auktionen jedoch kritisch, da bedeutende Fossilien dadurch oft in Privatbesitz landen.