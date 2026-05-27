Mann kollabierte: Papst eilt zur Hilfe

Im Vatikan ist während einer Generalaudienz am Mittwoch ein Mann auf dem Petersplatz wegen der Hitze kollabiert.

Nach Angaben des Vatikans eilte Papst Leo XIV. dem Mann zu Hilfe, der in der Warteschlange stand, um dem Pontifex nach der Audienz auf dem Petersplatz die Hand zu reichen.

Der Papst kniete sich demnach neben den Mann, während Mitarbeiter des Vatikans sofort Erste Hilfe leisteten. Der Pilger war zuvor bei hohen Temperaturen ohnmächtig geworden. Nachdem der Mann medizinisch versorgt worden war, wurde er auf einem Rollstuhl abtransportiert. Um ihn vor der Sonne zu schützen, spannten Helfer einen Sonnenschirm auf. Der Papst setzte anschließend seine Begegnung mit den Gläubigen fort.

Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und der Präsidenten der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck nahmen an Generalaudienz auf dem Petersplatz teil. In Rom wurden am Mittwoch Temperaturen um die 32 Grad gemeldet. Nach mehreren ungewöhnlich kühlen und regnerischen Wochen im Mai sorgt ein afrikanisches Hochdruckgebiet landesweit für hochsommerliche Temperaturen mit Spitzenwerten von bis zu 35 Grad.