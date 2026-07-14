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Eskalation

Polen-Premier warnt vor Putins nächstem Schritt

Kreml-Herrscher Wladimir Putin
© Getty Images
Tusk: "Unwahrscheinlich, dass in naher Zukunft ein Waffenstillstand oder ein Friedensabkommen erreicht wird."
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Polens Ministerpräsident Donald Tusk rechnet nicht mit einem baldigen Frieden in der Ukraine. Er erwarte, dass Russland unter Präsident Wladimir Putin den Konflikt mindestens bis zum Winter ausdehnen werde, sagte Tusk am Dienstag in Paris. "Angesichts der starren Haltung Russlands und Putins scheint es zu diesem Zeitpunkt unwahrscheinlich, dass in naher Zukunft ein Waffenstillstand oder ein Friedensabkommen erreicht wird." Es sei eher eine Eskalation der Angriffe zu erwarten.

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Polen werde im Herbst Militärübungen mit französischen und britischen Truppen ausrichten, kündigte Tusk weiter an. Ziel sei es, eine "Koalition der Willigen" darauf vorzubereiten, die Sicherheit für die Ukraine und die Region zu gewährleisten, sobald ein Friedensabkommen oder ein Waffenstillstand erreicht sei.

Tusk hatte die Lage nach eigenen Angaben zuvor mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erörtert. Die westlichen Verbündeten der Ukraine hatten am Montag in Paris beraten.

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