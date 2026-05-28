Waffenruhe zwischen USA und Iran wird verlängert

"Axios": USA und Iran einigen sich auf Verlängerung der Waffenruhe

Der Iran und die USA haben sich laut einem Bericht der Nachrichtenwebsite "Axios" auf eine Grundsatzerklärung zur Verlängerung der Waffenruhe verständigt.

Endgültige Zustimmung

Die Dauer sei auf 60 Tage angesetzt. US-Präsident Donald Trump müsse jedoch noch seine endgültige Zustimmung erteilen, meldete "Axios" unter Berufung auf zwei Insider am Donnerstag.

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