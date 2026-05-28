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Jill und Joe Biden
© AFP

Sorge um Biden

Jill Biden dachte bei TV-Duell an Schlaganfall

Von
28.05.26, 11:57
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Der TV-Auftritt von Joe Biden im US-Wahlkampf 2024 sorgte weltweit für Schlagzeilen. Nun spricht Ehefrau Jill Biden offen darüber, wie dramatisch sie die Situation damals erlebte und gibt Einblicke in ihre Angst während der Debatte gegen Donald Trump. 

In einem Interview mit dem US-Sender CBS schilderte Jill Biden erstmals ausführlicher, wie sie den Auftritt ihres Mannes beim viel diskutierten TV-Duell erlebt hatte.

„Ich hatte Angst, denn ich habe Joe noch nie in einem solchen Zustand gesehen – weder davor noch danach“, sagte die frühere First Lady. Besonders erschütternd sei für sie gewesen, wie ungewohnt ihr Mann auf der Bühne gewirkt habe. Der Gedanke, der ihr damals sofort durch den Kopf schoss, sei drastisch gewesen: „Oh mein Gott, er hat einen Schlaganfall.“

Die Situation habe sie regelrecht überwältigt. Sie sei „zu Tode geängstigt“ gewesen, erklärte Jill Biden im Gespräch mit CBS.

Auftritt löste Spekulationen aus

Die Debatte gegen Donald Trump im Sommer 2024 hatte massive Diskussionen ausgelöst. Joe Biden wirkte damals angeschlagen, verlor mehrfach den Faden und beendete einzelne Aussagen nicht. Der Auftritt verschärfte die Debatte über seinen gesundheitlichen Zustand und seine Eignung für eine weitere Amtszeit.

Trump und Biden
© JIM WATSON and SAUL LOEB / AFP

Wenige Zeit nach der Debatte zog sich Biden schließlich aus dem Rennen um das Weiße Haus zurück. Stattdessen trat seine damalige Vizepräsidentin Kamala Harris für die Demokraten an.Bei der Präsidentschaftswahl unterlag sie später jedoch Donald Trump. Das vollständige Interview mit Jill Biden soll am Wochenende in der Sendung CBS News Sunday Morning ausgestrahlt werden.

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