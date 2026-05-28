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Mojtaba Khamenei
© Getty Images

Neue Botschaft

Irans Ober-Mullah greift USA und Israel scharf an

Von
28.05.26, 15:52
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Seit Wochen gibt der Gesundheitszustand von Irans Oberstem Führer Rätsel auf. Öffentlich ist Mojtaba Khamenei seit den Angriffen auf den Iran nicht mehr aufgetreten. Nun meldete sich der Mullah-Führer überraschend mit einer neuen Botschaft zu Wort.

In einer am Donnerstag im iranischen Staatsfernsehen verbreiteten Erklärung warf Chamenei den USA und Israel vor, gezielt auf eine Schwächung der Islamischen Republik hinzuarbeiten.

„Der blinde Plan des Feindes besteht darin, nach dem aufgezwungenen Krieg, dem wirtschaftlichen Druck und der politischen und propagandistischen Belagerung Spaltungen und Zerfall zu schüren“, erklärte der iranische Religionsführer. Ziel sei es laut Chamenei, militärische Rückschläge auszugleichen und das Land unter Druck zu setzen.

Appell an die Bevölkerung

Neben der Kritik an westlichen Staaten richtete Chamenei auch einen Appell an die Bevölkerung. Die Menschen im Iran müssten zusammenstehen und Einheit zeigen, hieß es in der Botschaft. Veröffentlicht wurde die Erklärung anlässlich des Jahrestags der Gründung des iranischen Parlaments.

Rätsel um Gesundheitszustand

Gleichzeitig halten Spekulationen über den Zustand des iranischen Oberhaupts an. Seit den Angriffen der USA und Israels Ende Februar ist Chamenei nicht mehr öffentlich erschienen. Nach iranischen Angaben wurde der Religionsführer bei den Angriffen verletzt. Das Gesundheitsministerium sprach zuletzt von „oberflächlichen Verletzungen im Gesicht, am Kopf und an den Beinen“. Aus den USA kamen dagegen deutlich drastischere Einschätzungen. Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte bereits im April, Chamenei sei „verwundet und vermutlich entstellt“.

Wie schwer seine Verletzungen tatsächlich sind, bleibt weiterhin unklar

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