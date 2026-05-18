Trump schockt mit bizarren KI-Bildern

Donald Trump sorgt erneut für Aufsehen, diesmal mit einer ganzen Flut an ungewöhnlichen KI-Bildern. Der US-Präsident inszeniert sich darin als Weltraum-Kommandeur, verspottet politische Gegner und wirft neue Fragen auf.

Auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichte Donald Trump gleich mehrere künstlich erzeugte Bilder und Videos, die schnell für Gesprächsstoff sorgten. Die Motive wirken teils futuristisch, teils provokant und reichen von Weltraum-Szenarien bis zu politischen Seitenhieben.

Auf einigen Bildern präsentiert sich Trump als Anführer einer Space-Armee. Mal sitzt er in einer Raumstation vor Bildschirmen mit Explosionen auf der Erde, mal marschiert er durch Reihen von Robotern vor der Erdkugel. Besonders für Aufsehen sorgte eine Darstellung, die Trump neben einem gefesselten Alien zeigt.

© Truth Social/ @realDonaldTrump

Botschaft hinter der Weltraum-Inszenierung

Hinter den Bildern steckt offenbar auch eine politische Botschaft. Trump wirbt seit Jahren für eine stärkere militärische Präsenz der USA im All. Mehrfach tauchte in den Beiträgen der Schriftzug „United States Space Force“ auf, jener Weltraum-Zweig des US-Militärs, den Trump während seiner ersten Amtszeit gegründet hatte.

© Truth Social/ @realDonaldTrump

Auch geopolitische Konflikte spielten in den KI-Beiträgen eine Rolle. In mehreren Videos werden militärische Szenarien rund um den Iran dargestellt. Zu sehen sind etwa Kriegsschiffe und Kampfeinsätze, während Trump als Entscheider inszeniert wird.

© Truth Social/ @realDonaldTrump

© Truth Social/ @realDonaldTrump

Spott gegen politische Gegner

Neben internationalen Themen nahm Trump auch politische Rivalen im eigenen Land ins Visier. In den KI-Motiven werden die früheren Präsidenten Barack Obama und Joe Biden in ungewöhnlichen Szenen dargestellt. Auch Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom tauchte mehrfach auf unter anderem in drastisch verfremdeten Bildern.

Newsom reagierte wenig später auf der Plattform X und konterte mit einem spöttischen Kommentar über Trumps Verfassung. Die ungewöhnliche Bilderserie sorgt damit erneut für Diskussionen rund um den US-Präsidenten.