YouTuber besucht Hochzeit nach Virus-Ausbruch

Mitten im internationalen Hantavirus-Ausbruch rund um das Kreuzfahrtschiff "MV Hondius" sorgt nun ein bekannter YouTuber für Diskussionen. Der türkische Content Creator Ruhi Çenet nahm wenige Tage nach seiner Reise auf dem betroffenen Schiff an einer Hochzeit in Istanbul teil.

Çenet gehörte zu den Menschen an Bord der "MV Hondius", auf der derzeit wegen mehrerer Todesfälle ermittelt wird. Insgesamt befanden sich laut Berichten 147 Passagiere und Crewmitglieder auf dem Schiff. Die Weltgesundheitsorganisation WHO untersucht aktuell einen möglichen Hantavirus-Ausbruch.

Foto von Hochzeit sorgt für Aufregung

Auslöser der Kritik war ein Bild aus den sozialen Netzwerken. Es zeigte den YouTuber am 03. Mai auf einer dicht besuchten Hochzeitsfeier in Istanbul. Daraufhin wurde online heftig diskutiert, ob jemand mit möglichem Kontakt zu einem Virus-Ausbruch eine solche Veranstaltung besuchen sollte. Ruhi Çenet verteidigte sich später öffentlich. Er erklärte, zum Zeitpunkt der Hochzeit nichts von einer offiziellen Untersuchung durch die WHO gewusst zu haben. Nach eigenen Angaben habe er außerdem keinerlei Beschwerden oder typische Symptome gezeigt.

© Instagram: @ruhicenet (übersetzt)

Schiff geriet nach Todesfällen in Fokus

Der Ausbruch soll während einer Expedition begonnen haben, die Anfang April in Ushuaia in Argentinien startete und Richtung Kanaren führte. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten sich Passagiere bereits vor Reisebeginn infiziert haben. Im Verlauf der Kreuzfahrt kam es zu mehreren Todesfällen, die mit dem Hantavirus in Verbindung gebracht werden.

Ruhi Çenet verließ das Schiff laut eigenen Angaben bereits am 24. April auf der Insel St. Helena im Südatlantik. Dort ging er von Bord, bevor die Reise fortgesetzt wurde.

Jetzt in Quarantäne

Obwohl der YouTuber nach eigenen Aussagen keine Anzeichen einer Erkrankung bemerkte, befindet er sich mittlerweile vorsorglich in Isolation und beobachtet seinen Gesundheitszustand genau.