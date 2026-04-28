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EVN-24-km-Pipeline verbindet Wein- und Industrieviertel
© ORF

Mega-Projekt

EVN-24-km-Pipeline verbindet Wein- und Industrieviertel

28.04.26, 10:09
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Das Wein- und Industrieviertel bekommen endlich eine Wasser-Verbindung – Kostenpunkt: 15 Millionen Euro. 

Petronell-Carnuntum. Die EVN zieht eine Trinkwasserleitung vom Industrieviertel ins Weinviertel - 24 Kilometer lang, 15 Millionen Euro teuer! Baustart soll 2028 sein. Geplante Inbetriebnahme: 2029/30.

Das steht dahinter

EVN-24-km-Pipeline verbindet Wein- und Industrieviertel
© ORF

Die Mega-Leitung verbindet erstmals die Wassertransport-Netze nördlich UND südlich der Donau im Osten Wiens. Heißt: Engpässe bei der Trinkwasserversorgung sollen der Vergangenheit angehören. Eine Donauquerung und eine neue Drucksteigerungsanlage machen es künftig möglich, Wasser in BEIDE Richtungen zu pumpen.

Natur-Bonus: Petroneller Au wird revitalisiert

Noch dazu packt die EVN gemeinsam mit dem Nationalpark Donau-Auen und viadonau die Revitalisierung der Petroneller Au an - die Donau bekommt wieder mehr Platz, Grundwasserreserven werden gesichert.

EVN-24-km-Pipeline verbindet Wein- und Industrieviertel
© NLK Khittl

EVN-Boss Stefan Stallinger unterstreicht: Die Vernetzung der Wasserversorgungsanlagen sei "ein entscheidender Schritt", um Niederösterreich fit gegen den Klimawandel zu machen.

Und LH-Stv. Stephan Pernkopf (ÖVP) sieht das genauso - und verspricht langfristig bessere Trinkwasserqualität für die ganze Region.

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