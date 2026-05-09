Epstein-Bruder hält Abschiedsbrief für gefälscht

Neue Wendung im Fall Jeffrey Epstein: Der Bruder des verstorbenen US-Milliardärs zweifelt jetzt öffentlich an einem erst kürzlich aufgetauchten Abschiedsbrief. Mark Epstein hält das Schreiben für eine Fälschung und glaubt weiter nicht an die offizielle Version von Jeffreys Tod.

Der angebliche Abschiedsbrief wurde erst diese Woche durch ein Gericht veröffentlicht. Laut Berichten soll er nach einem mutmaßlichen Suizidversuch im Juli 2019 in Epsteins Gefängniszelle gefunden worden sein. Entdeckt habe ihn damals sein Zellengenosse Nicholas Tartaglione, ein verurteilter Ex-Polizist. Der Brief war bisher nicht öffentlich bekannt.

Laut Behörden hatte sich Epstein 2019 in seiner Gefängniszelle das Leben genommen.

Bruder glaubt nicht an Echtheit

Mark Epstein stellt die Echtheit des Dokuments nun massiv infrage. Gegenüber „Business Insider“ verrät er, er könne sich nicht vorstellen, dass sein Bruder einen solchen Brief geschrieben habe. Seiner Ansicht nach könnte der Text gezielt nachgeahmt worden sein, möglicherweise anhand bereits bekannter E-Mails, um glaubwürdig zu wirken. „Es wäre nicht schwer, einen professionellen Fälscher zu beauftragen, einen Brief zu fälschen“, sagte er. „Das ist das verdammt einfachste Ding der Welt.“ Gleichzeitig bleibt er bei der Überzeugung, dass Jeffrey Epstein nicht Suizid begangen habe und spricht dabei sogar von Mord.

© District Court

„Ich weiß nicht, ob Tartaglione diesen Brief hatte. Ich bezweifle das. Ich bezweifle, dass er ihn gefunden hat“, sagte er. „Es gab keinen Selbstmordversuch, also gab es auch keinen Abschiedsbrief.“

Viele offene Fragen bis heute

Besonders brisant: Der Brief soll weder in offiziellen Ermittlungsakten noch in früheren Untersuchungsberichten rund um Epsteins Tod aufgetaucht sein. Ein Richter entschied nun, das Dokument öffentlich zugänglich zu machen. Ob der Brief tatsächlich von Epstein stammt, ist aber nicht bestätigt.

Die Behörden in den USA halten weiterhin an ihrer Einschätzung fest, dass Jeffrey Epstein 2019 Suizid begangen hat. Mehrere Untersuchungen kamen zu diesem Ergebnis. Dennoch sorgen neue Dokumente und Ungereimtheiten rund um die Nacht seines Todes bis heute immer wieder für Diskussionen.