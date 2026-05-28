Israel beendet Zusammenarbeit mit UN-Generalsekretär

Heftiger Paukenschlag auf diplomatischer Ebene: Israel bricht vorerst komplett mit dem Büro von UN-Generalsekretär António Guterres.

Die Entscheidung wurde am Donnerstag bekanntgegeben, dass das Land die Beziehungen zum Büro des UN-Generalsekretärs António Guterres aussetzt.

Als Grund wird angeführt, dass israelische Einrichtungen auf eine Schwarze Liste der UN im Zusammenhang mit sexueller Gewalt in Konfliktgebieten gesetzt wurden.

Israel kritisiert UN-Einstufung

Der israelische UN-Botschafter Danny Danon erklärte die genauen Konsequenzen aus diesem Schritt. Danon stellte klar, dass die israelische Vertretung „keinen weiteren Kontakt“ zum Büro des Generalsekretärs unterhalten werde, solange Guterres im Amt bleibe.