Monsterwellen an der Küste, heftige Stürme und Schnee: Extremes Wetter wirbelt die Familienfeiern von Millionen US-Amerikanern zu Thanksgiving durcheinander.

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Landesweit waren am frühen Nachmittag rund 820.000 Kunden ohne Elektrizität - oft wegen beschädigter Stromleitungen. Am stärksten betroffen waren Missouri, wo es am Feiertag stark schneite, sowie Virginia, Pennsylvania und North Carolina im Osten, wie die Seite PowerOutage.us aufzählte.

Vor allem rund um die Hauptstadt Washington D.C. gab es Stromausfälle. Während in Virginia westlich vom District of Columbia 180.000 Kunden keinen Strom hatten, zählte die Webseite in Maryland rund 175.000 Betroffene. Auch Pennsylvania zählte mit fast 153.000 Kunden ohne Elektrizität zu den am stärksten betroffenen Bundesstaaten, gefolgt von Missouri mit 120.000.

Umwetterwarnungen für 80 Millionen Bewohner

Für rund 80 Millionen Bewohner galten Sicherheitshinweise oder Unwetterwarnungen, berichtete der Sender ABC News. An der Westküste bei San Francisco bauten sich schon am Vortag riesige Wellen auf und setzten viele Gebiete unter Wasser.

In New York wurde eine berühmte Thanksgiving-Parade wegen Sturmwarnungen erstmals verschoben, in Teilen des gleichnamigen Bundesstaats sowie in ganz New Jersey vorsorglich der Notstand ausgerufen.

Erntedankfest ist einer der wichtigsten Feiertage

Thanksgiving - das Erntedankfest - zählt in den USA zu den wichtigsten nationalen Feiertagen im Jahr. Traditionell werden Truthahn, Süßkartoffelauflauf mit geschmolzenen Marshmallows und Cranberrysauce aufgetischt. Millionen sind unterwegs zu ihren Familien. Es gibt massiven Reiseverkehr.

Viele Flugreisende mussten sich allerdings in Geduld üben: Seit Mittwoch fielen landesweit etwa 450 Flüge aus, mehr als 6.000 waren laut Daten des Flugtracking-Portals FlightAware und des Senders CNN verspätet. Hinzu kamen vielerorts gesperrte Straßen.

Viele Küstengebiete überschwemmt

Es gibt auch bereits Schäden an der Infrastruktur: Meterhohe Wellen schlugen über Ufermauern, viele Küstengebiete wurden überschwemmt. Im Küstenort Pacifica nahe San Francisco brach ein Teil eines wegen Baufälligkeit gesperrten Holzpiers in den Pazifik.

Entlang der Küste wurden Bewohner und Schaulustige aufgefordert, sicheren Abstand zu Flutzonen zu halten. Viele Strände wurden geschlossen, auch die bei Touristen beliebte Hafenpromenade in San Francisco war wegen des Hochwassers zeitweise gesperrt.

Ungewöhnlich hohe Flutwasserstände verschärften die Lage zusätzlich. Bürgermeister Daniel Lurie bot der Bevölkerung Sandsäcke zum Schutz gegen Überflutung an und rief dazu auf, unnötige Reisen zu vermeiden.

New Jersey ruft Notstand aus

Auch für die Ostküste galten Warnungen vor Stürmen und heftigen Regenfällen. Im Bundesstaat New Jersey rief Gouverneurin Mikie Sherrill die Bevölkerung auf, möglichst schon am Tag vor Thanksgiving zu reisen, weil die Stürme am Feiertag noch heftiger ausfallen könnten. Sie rechnet mit vielen Straßensperrungen und Umleitungen. Sherrill rief wegen des stürmischen Wetters für den gesamten Bundesstaat den Notstand aus - dadurch kann bei Bedarf schneller Hilfe aktiviert werden.

Auch die Bewohner der US-Hauptstadt Washington wurden in einer Warnmeldung aufgerufen, in bestimmten Bereichen der Flussufer-Promenade am Potomac vorsichtig zu sein.

Berühmte Parade in New York verschoben

In der Millionenmetropole New York warnte Bürgermeister Zohran Mamdani die Bewohner vor Überschwemmungen an der Küste. Der Höhepunkt des Sturms werde voraussichtlich am Nachmittag bis spätabends am Thanksgiving-Tag erwartet, schrieb Mamdani auf der Plattform X. Er warnte Autofahrer, durch überflutete Straßen zu fahren. Windböen könnten Äste und Stromleitungen herabstürzen lassen.

Viele Menschen wollten eigentlich zu einer Thanksgiving-Parade mit riesigen Luftballons kommen - doch sie wird vorsorglich auf Samstag verschoben. Die bereits aufwendig gefüllten Ballons mussten zur Enttäuschung vieler Schaulustiger wieder entleert werden, wie örtliche Medien berichteten. Für die Parade gilt, dass Ballons bei Windböen von mehr als 55 Kilometern pro Stunde nicht aufsteigen dürfen. Für Donnerstag waren laut Notfalldienst Windböen von 80 bis 97 Kilometern pro Stunde vorhergesagt. "Ich weiß, dass sich viele New Yorker, mich eingeschlossen, sowie Millionen Menschen auf der ganzen Welt auf diese Parade gefreut haben", sagte Mamdani. "Die Sicherheit muss aber an erster Stelle stehen", ergänzte er.

Traditionelle Parade in New York

Die mit Helium befüllten Riesenfiguren der Parade schweben normalerweise über dem Umzug und werden von zahlreichen Helfern an Seilen geführt. Neben den Ballons sind auch aufwendig gestaltete Festwagen, Marschkapellen, Tanzgruppen und kostümierte Figuren Teil der Parade.

Die "Macy's Thanksgiving Day Parade" geht auf die New Yorker Kaufhauskette Macy's zurück, die den Umzug 1924 erstmals veranstaltete. Ursprünglich hieß das Spektakel "Macy's Christmas Parade" und sollte das Weihnachtsgeschäft einläuten. Die charakteristischen Riesenballons kamen 1927 hinzu und ersetzten die zuvor mitgeführten echten Tiere.

Parade in Philadelphia abgesagt

Ganz abgeblasen wurde die beliebte Thanksgiving-Parade in Philadelphia - sie gilt als die älteste der USA. Die Sicherheit von Zuschauern und Teilnehmern habe Vorrang, teilten die Veranstalter des seit 1920 stattfindenden Umzugs mit.

Auch in Philadelphia, das rund 130 Kilometer südwestlich von New York liegt, sollten am Donnerstag vor Hunderttausenden Zuschauern riesige Luftballons durch die Straßen geführt werden. Stattdessen werde es ein alternatives Fernsehprogramm mit den eingeladenen Künstlern und Gästen geben, teilte der Sender 6abc mit, der den Umzug organisiert.