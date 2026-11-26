US-Präsident Donald Trump hat seine Botschaft zum Thanksgiving-Fest für Angriffe auf politische Gegner, Einwanderer und eine US-Bundesbehörde genutzt.

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In einem Beitrag auf seiner Online-Plattform Truth Social richtete Trump am Donnerstag Feiertagsgrüße an Menschen, denen er Betrug, Fehler oder Kriminalität vorwarf. Er wünsche all jenen ein frohes Thanksgiving, die so hart daran gearbeitet hätten, das Land an die "radikale extreme Linke" auszuliefern, erklärte Trump.

Der Republikaner verbrachte das traditionelle Familienfest in seinem Golfclub in West Palm Beach im Bundesstaat Florida. Im Anschluss sollte er von seinem Anwesen Mar-a-Lago aus mit US-Soldaten telefonieren.

Trump: Regierung fälscht Wirtschaftsdaten

In dem Beitrag warf Trump seiner eigenen Regierung zudem vor, Wirtschaftsdaten zu fälschen. Er warnte weiter, nicht näher genannte Personen wollten islamisches Recht einführen und Privateigentum zwangsweise umverteilen. Außerdem bezeichnete er eine große Zahl von Einwanderern und Menschen somalischer Abstammung als arbeitslos oder kriminell. Trump legte für keine dieser Behauptungen Belege vor.

Die zuständige Statistikbehörde BEA des US-Handelsministeriums äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Trumps Republikaner hatten bei den Zwischenwahlen am 3. November schwere Verluste erlitten und geben im Jänner die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses ab.