Ein spektakulärer Bericht aus den USA sorgt für weltweites Aufsehen rund um den wertvollsten Halbleiterkonzern der Welt. US-Präsident Donald Trump und führende Regierungsmitglieder sollen erwogen haben, ein historisches Notstandsgesetz einzusetzen, um die Rückkehr von Konzernchef Jensen Huang an die Nvidia-Spitze zu erzwingen.

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Laut einem Bericht der renommierten "Washington Post" diskutierten US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und sein Stellvertreter Stephen Feinberg intern über drastische Maßnahmen gegenüber dem Technologiekonzern. Im Zentrum der Überlegungen stand demnach der sogenannte "Defense Production Act" (DPA). Dieses Gesetz stammt aus dem Jahr 1950 und wurde ursprünglich während des Koreakriegs verabschiedet, um der US-Regierung in Krisenzeiten weitreichende Eingriffe in die Privatwirtschaft zu ermöglichen.

Das Gesetz erlaubt es dem Weißen Haus zwar formal nicht, eigenmächtig Spitzenmanager in privaten Unternehmen einzusetzen oder abzuberufen. Allerdings ermächtigt der DPA die Regierung dazu, Konzerne zur vorrangigen Produktion bestimmter Güter für die nationale Sicherheit und Verteidigung zu verpflichten. Genau hier lag laut drei Insidern der Hebel: Hätte Washington Nvidia gezwungen, wesentliche Produktionskapazitäten für militärische Aufträge zu reservieren, hätte dies die bestehenden Geschäfts- und Produktionspläne massiv durchkreuzt und die Milliardengewinne empfindlich geschmälert. Dieser wirtschaftliche Druck sollte offenbar den Verwaltungsrat dazu bewegen, Huang wieder zum Chef zu machen.

Trumps persönlicher Millionengewinn mit Nvidia-Aktien

Die Personalie gewinnt zusätzliche Brisanz durch die persönlichen Vermögensverhältnisse von Donald Trump. Wie auch die "Jerusalem Post" hervorhebt, wirft die Wiedereinstellung von Jensen Huang gravierende Fragen bezüglich möglicher Verflechtungen zur Trump-Administration auf. Der Präsident hat handfeste finanzielle Interessen an einem florierenden Aktienkurs des Konzerns.

Die finanziellen Fakten im Überblick:

Aktienbesitz: Zum Stichtag 30. September hielt Donald Trump ein Paket von bis zu 370.000 Nvidia-Aktien.

Zum Stichtag 30. September hielt Donald Trump ein Paket von bis zu 370.000 Nvidia-Aktien. Depotwert: Dieses Aktienpaket wies zu diesem Zeitpunkt einen Gesamtwert von bis zu 85,5 Millionen Dollar auf.

Dieses Aktienpaket wies zu diesem Zeitpunkt einen Gesamtwert von bis zu 85,5 Millionen Dollar auf. Kurssprung: Nach Berechnungen der britischen "Financial Times" legte Trumps persönliches Depot durch die Kursexplosion nach Huangs Comeback um bis zu 15 Millionen Dollar an Wert zu.

Dass er hinter den Kulissen aktiv intervenierte, machte Trump selbst öffentlich kein Geheimnis. Gegenüber dem US-Fernsehsender CNBC erklärte er unumwunden: "Ich habe mit ihnen gesprochen, sagen wir es mal so. Und ich habe sie überzeugt. Ich habe den Deal gemacht."

Pentagon dementiert Krisengespräche vehement

Ob die US-Regierung tatsächlich bereit gewesen wäre, das drastische Notstandsgesetz in der Praxis anzuwenden, bleibt unklar. Das Verteidigungsministerium in Washington reagierte umgehend mit einer deutlichen Zurückweisung der Vorwürfe. Ein Sprecher des Pentagons betonte, dass die in dem Medienbericht geschilderten vertraulichen Beratungen über einen Einsatz des Gesetzes schlichtweg nicht stattgefunden hätten.

Die Affäre wirft dennoch fundamentale Fragen über die Grenze zwischen staatlicher Industriepolitik, nationaler Sicherheit und privaten wirtschaftlichen Eigeninteressen im Weißen Haus auf. Beobachter an der Wall Street und in Washington dürften die weiteren Entwicklungen rund um den Chiphersteller nun mit Argusaugen verfolgen.