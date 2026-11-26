Positionen auch nach neuem Vorschlag weit auseinander - Ukraine-Finanzierungslücke soll rasch geschlossen werden

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Zum Start des EU-Sondergipfels zum EU-Budget zeigten sich erneut die großen Differenzen zwischen den EU-Staaten. Der am Samstag von EU-Ratspräsident António Costa vorgelegte neue Vorschlag, der Cuts von rund 200 Milliarden Euro am zwei Billionen Euro schweren Entwurf der EU-Kommission vorsieht, wird von Nettozahlerländern weiter abgelehnt. Bundeskanzler Christian Stocker und Europaministerin Claudia Bauer (beide ÖVP) sind beim Gipfel.

"Wir benötigen einen langfristigen Haushalt, der zur Finanzierung unserer wichtigsten Prioritäten geeignet ist", betonte Ratspräsident Costa vor dem Treffen. Für den Gipfeltag nannte er drei Ziele, die Staats- und Regierungschefs einer Lösung näherzubringen: Erstens, das Gesamtvolumen des Budgets. Zweitens, die Verteilung der Mittel zwischen den verschiedenen Prioritäten dieses Haushaltsplans und drittens ein ausgewogener und effektiver Korb neuer Eigenmittel. Er bekräftigte, bis Ende des Jahres eine Einigung erzielen zu wollen: "Dieser Haushaltsplan muss zeitnah verabschiedet werden, das heißt bis Ende dieses Jahres, und dafür benötigen wir Einstimmigkeit."

Es sei wichtig, vor Jahresende eine Einigung erzielen, betonte auch der derzeitige Vertreter des Ratsvorsitzes und irische Premier Micheál Martin. Präsident Costa leite nun diese Phase der Gespräche. Die Iren hatten im Oktober eine Verhandlungsbox präsentiert, die großteils abgelehnt wurde. "Wenn wir bis Ende des Jahres keine Einigung erzielen, dann halte ich die Aussichten, dies in der ersten Hälfte des Jahres 2027 zu schaffen, für sehr gering", warnte er.

Stocker und Merz: Volumen nach wie vor zu hoch

"Es ist klar, dass das Volumen nach wie vor zu hoch ist", bekräftigte Bundeskanzler Stocker die österreichische Position zum neuen EU-Budgetvorschlag. Für den Bundeskanzler darf die Landwirtschaft nicht vernachlässigt werden, und auch der Rabatt sei "für uns eine Frage des gerechten und fairen Ausgleichs". Es werde "nicht leicht" sein, in allen Fragen zu einer Einigung zu kommen. Aber: "Wir haben es bis jetzt immer geschafft, wir werden es auch jetzt schaffen", gab sich Stocker überzeugt.

Österreich sieht in dem Costa-Vorschlag ein Ungleichgewicht zu Ungunsten der Nettozahler. Costa hat zwar einige Kürzungen am Kommissionsvorschlag in Bereichen wie Wettbewerb und Außenbeziehungen eingeplant, und ist damit den Nettozahlern entgegengekommen. Wie beim letzten irischen Vorschlag bleiben die Mittel für die traditionell größten Töpfe Landwirtschaft und Regionales aber weitgehend unverändert. Dies befürwortet die Gruppe der Kohäsionsländer, zu denen überwiegend südosteuropäische Staaten zählen.

"Die Vorschläge, die wir bis jetzt auf dem Tisch liegen haben, sind aus unserer Sicht keine Grundlage für einen Abschluss. Nach wie vor ist das Volumen zu hoch", bekräftigte auch der deutsche Kanzler Friedrich Merz seine Ablehnung. Die Mitgliedstaaten müssten das ja auch bezahlen können: "Europa braucht solide Finanzen." Merz sprach sich "gegen neue Schulden" aus und dafür, die Wirtschaft zu unterstützen.

Jetten: Noch viel zu tun

Für den niederländischen Premier Rob Jetten gibt es beim europäischen Haushalt "noch viel zu tun": "Der Haushalt muss modernisiert und verkleinert werden, wenn wir eine Einigung erzielen wollen", betonte Jetten bei seinem Eintreffen. Die Niederlande zählen wie Österreich zur Gruppe der Nettozahlerländer, die auf eine Reduzierung des Gesamtvolumens des Kommissionsvorschlags pochen. "Dieser Vorschlag ist für die niederländischen Steuerzahler nicht akzeptabel", so Jetten weiter. Wie auch Stocker zuvor betonte er, ein gutes Angebot zu wollen und keine Eile zu haben.

Michal und Frieden: Erster richtiger Schritt

Sein estnischer Amtskollege Kristen Michal hingegen will keine weiteren Kürzungen. Es brauche Investitionen und Geld, und der neue Vorschlag sei hier ein guter Schritt. Er will vor allem keine weiteren Kürzungen im Verteidigungshaushalt vorzunehmen: "Wenn man sich unsere Region ansieht, eskaliert Russland den hybriden Krieg, und das bedeutet, dass wir mehr investieren müssen."

Auch für den Luxemburger Premier Luc Frieden gehen Costas Vorschläge in die richtige Richtung. Dazu müsse aber "noch viel gesprochen werden. Es fehlt noch ein bisschen für jeden, glaube ich", so Frieden. "Wir brauchen einen Haushalt, der Europa für die Zukunft fit macht, und dazu gehören für uns die Zukunftspolitiken. Wir brauchen mehr Wettbewerbsfähigkeit, das heißt Arbeitsplätze in Europa. Wir müssen Geld haben für Innovation, für Verteidigung, für alles, was mit dem Weltall zu tun hat", sagte er.

Am Donnerstag und Freitag sollen vor allem in bilateralen Gesprächen die Positionen angenähert werden. Nach diesen "Beichtstuhlgesprächen" ist eine Einigung zwar nicht mehr für die laufende Woche zu erwarten, aber beim EU-Gipfel am 17. und 18. Dezember - wenn es nach dem Ratspräsidenten geht. Als "Schlüsselelement" gelten für Costa neue Eigenmittel, also neue, eigene EU-Einnahmequellen, wie zum Beispiel eine EU-Digitalabgabe.

Babiš fordert separate Ukraine-Finanzierung

Der EU-Sondergipfel muss zudem versuchen, die Ukraine-Finanzierungslücke von rund 70 Milliarden Euro für 2027 teilweise zu füllen. Merz hatte mit seinem Vorpreschen, die Finanzierung der Ukraine mit dem EU-Budget zu verknüpfen, im Vorfeld für Unruhe gesorgt. Der tschechische Premier Andrej Babiš bekräftigte bei seinem Eintreffen seine Ablehnung dieser Idee. Die Finanzierung der Ukraine sollte separat verhandelt werden, forderte er erneut.

"Wir müssen dafür sorgen, dass die Ukraine in den nächsten Jahren ausreichend unterstützt wird", erklärte Merz auch am Donnerstag. "Wir müssen diesem Land über einen sehr schwierigen Winter helfen, aber wir müssen diesem Land auch im Wiederaufbau helfen." Das sei "eine Aufgabe, die wir gemeinsam leisten müssen in der Europäischen Union", pochte er erneut auf eine Lösung der 27. Auch Stocker fordert dies.

Litauens Präsident Gitanas Nausėda tritt hingegen dafür ein, die beiden Punkte gemeinsam zu verhandeln. Beide Punkte seien Angelegenheiten der Solidarität. Er bezeichnete die Costa-Budgetvorschläge als "eine sehr gute Ausgangsbasis für die Fortsetzung unserer Gespräche und Verhandlungen". Er hoffe auch, bis Ende des Jahres eine Einigung zu schaffen.