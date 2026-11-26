Ein ganzes Dorf macht den Blackout-Test: Im oberbayerischen Fuchstal werden am Donnerstag 1.450 Haushalte für sechs Stunden vom europäischen Stromnetz getrennt.

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Rund 3.800 Einwohner müssen dann mit jener Energie auskommen, die ihre Gemeinde selbst produziert.

Fragen über Fragen

Um 10 Uhr wird der Versuch gestartet. Vier Windkraftanlagen und ein großer Batteriespeicher sollen die Stromversorgung übernehmen. Die Anlagen liefern insgesamt zwölf Megawatt Leistung – der Verbrauch der Gemeinde liegt bei rund einem Megawatt. Genug Energie wäre also vorhanden. Die entscheidende Frage: Funktioniert die Versorgung auch ohne Verbindung zum großen Stromnetz?

Simulation eines Stromausfalls

"Wir wollen einen Stromausfall simulieren und versuchen, ob sich die Gemeinde mit dem Batteriespeicher und den Windkraftanlagen selbst versorgen kann", erklärt Elektrotechnik-Professor Michael Finkel von der Technischen Hochschule Augsburg, der den Versuch wissenschaftlich begleitet.

Pionierprojekt mit Spannung erwartet

Besonders spannend: Noch nie wurde ein solcher Inselbetrieb in dieser Größenordnung getestet. Der Batteriespeicher soll dabei jene Funktion übernehmen, die normalerweise ein größeres Kraftwerk erfüllt: Er muss das abgeschlossene Stromnetz stabilisieren und den Betrieb ermöglichen. Beim Ab- und Wiederankoppeln kann es kurzzeitig zu Stromausfällen kommen. Dazwischen soll der Alltag aber ganz normal weitergehen – Kochen, Fernsehen und andere Stromverbraucher inklusive.

Vorbild für andere

Gelingt das Experiment, könnte Fuchstal zum Vorbild für andere Gemeinden werden. Auch Österreich beschäftigt sich intensiv mit der Blackout-Vorsorge. Laut Experte Finkel hat die Alpenrepublik dabei sogar einen Vorteil: Zahlreiche Pumpspeicherkraftwerke könnten im Ernstfall den nötigen Startimpuls liefern. "Österreich ist einen Schritt voraus", meint der Fachmann.