Bizarre Bilder
NASA findet "Chips" auf dem Mars
Die Mars-Rover Curiosity und Perseverance haben im November gleich mehrere ungewöhnliche Gesteinsstrukturen untersucht. Besonders auffällig sind flache, dünne Scheiben, die Curiosity am Mount Sharp entdeckt hat. Die NASA selbst vergleicht ihre Form mit Kartoffelchips.
Die Strukturen entstanden vermutlich, als mineralhaltiges Wasser einst in feine Spalten des Gesteins eindrang und dort Kristalle ablagerte. Mit der Zeit verwitterte der umliegende Fels – die dünnen Platten wurden freigelegt.
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Curiosity entdeckte außerdem auffällige Vieleck-Muster im Boden. Die regelmäßigen Strukturen erinnern an ein Netz aus Rissen. Solche Formen können entstehen, wenn wasserhaltige Minerale austrocknen. Aber auch Temperaturschwankungen oder Druck durch frühere Gesteinsschichten könnten eine Rolle gespielt haben.
Die Wissenschaftler untersuchen deshalb genau, welche Prozesse die ungewöhnlichen Muster geformt haben.
Helle Steine geben Hinweise auf Wasser
Auch der Rover Perseverance machte einen kuriosen Fund: Im Gebiet "Idubi" entdeckte er helle, löchrige Gesteinsbrocken, die sich deutlich vom dunklen Marsboden abheben.
Messungen zeigten wasserhaltiges Siliziumdioxid – ein Mineral, das auf der Erde unter anderem in heißen Quellen oder durch Grundwasser entstehen kann. Es könnte damit Hinweise auf frühere Wasserprozesse auf dem Mars liefern.
Keine Beweise für außerirdisches Leben
Die ungewöhnlichen Funde sind für die Forschung besonders interessant, weil Wasser eine wichtige Voraussetzung für Leben ist. Einen Beweis für frühere Mikroorganismen liefern die Gesteine allerdings nicht. Die beobachteten Mineralien können auch durch rein chemische Prozesse entstehen.
Für eine endgültige Analyse wären Proben nötig, die auf der Erde in spezialisierten Laboren untersucht werden können. Eine Rückholmission solcher Marsproben ist allerdings weiterhin mit großen technischen und finanziellen Herausforderungen verbunden.
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