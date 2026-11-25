Kehrtwende für die US-Auto-Indsutrie: Das Pentagon verhandelt laut einem Bericht des "Wall Street Journal" mit den Autogiganten General Motors und Ford über den Einstieg in die Massenproduktion von Militärdrohnen.

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Laut dem Bericht des "Wall Street Journal" hat das Pentagon beschlossen, sich an die großen Automobilhersteller zu wenden, da die derzeitigen Drohnenhersteller Schwierigkeiten haben, die Nachfrage nach Millionen von benötigten Einheiten zu decken.

Keine Drohnen mit Ford-Logo, aber..

In den laufenden Gesprächen mit Ford – an denen auch der kanadische Autozulieferer Magna International beteiligt ist – geht es vor allem um die enormen Fertigungskapazitäten für Einzelteile.

Die Autobauer sollen etablierte Rüstungs- und Drohnenfirmen mit Schlüsselkomponenten beliefern: General Motors prüft konkret, ob sich bestehende Linien für kleine Drohnenmotoren umrüsten lassen.

Außerdem geht es um Sensoren, Aktuatoren und moderne Lidar-Systeme, die eigentlich für autonomes Fahren entwickelt wurden.

Lieferketten: frei von chinesischen Komponenten

Entscheidend für das Pentagon: Die Lieferketten müssen komplett frei von chinesischen Bauteilen sein. Die etablierten Netzwerke der Autoindustrie bieten genau diese Sicherheit.

Unterschrieben ist laut Berichten bisher noch nichts. Laut Insidern reagieren die Führungsetagen in der Autobranche bislang auffällig zurückhaltend auf das Werben aus Washington.

Dafür gibt es laut Beobachtern drei Gründe: Zum einen gelten Rüstungsaufträge bei Standard-Komponenten als wenig lukrativ, da die Gewinnmargen oft deutlich unter denen im zivilen Automarkt liegen. Zum anderen fürchten die Konzerne eine stark schwankende Nachfrage des Militärs, sobald ein Programm ausläuft. Nicht zuletzt spielt auch das Image eine Rolle: Der Wandel vom klassischen Pkw-Hersteller zum Rüstungslieferanten birgt erhebliche Reputationsrisiken bei Kunden und Investoren.

Ganz neu ist das Terrain für die Konzerne dennoch nicht. General Motors verfügt mit "GM Defense" bereits über eine eigene Rüstungssparte und lieferte unter anderem Komponenten für Patriot-Flugabwehrraketen. Und das nicht mehr nur in den USA: Auch in Europa rücken Auto- und Rüstungsindustrie näher zusammen – etwa bei Renault in Frankreich oder großen Zulieferern wie Schaeffler und Valeo.