Gibt es einen weiteren Planeten in unserem Sonnensystem? Seit Jahren suchen Astronomen nach einem bislang unentdeckten Himmelskörper weit draußen im All. Neue Berechnungen liefern nun Hinweise auf einen möglichen Kandidaten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Forscher nennen den möglichen Himmelskörper "Planet X2". Seine Existenz ist allerdings noch nicht bestätigt. Die Ergebnisse der neuen Studie wurden in der Fachzeitschrift "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" veröffentlicht.

Weit draußen im All

Der mögliche Planet könnte sich auf einer stark elliptischen Umlaufbahn um die Sonne bewegen. Sein Abstand zur Sonne würde den Berechnungen zufolge zwischen 200 und 500 astronomischen Einheiten schwanken.

Zum Vergleich: Neptun, der äußerste bekannte Planet unseres Sonnensystems, ist durchschnittlich rund 30 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Eine astronomische Einheit entspricht der mittleren Entfernung zwischen Erde und Sonne.

Der mögliche Planet könnte sich auf einer stark elliptischen Umlaufbahn um die Sonne bewegen. © Getty Images

Planet X2 wäre damit weit draußen am Rand unseres Sonnensystems unterwegs – jenseits des Kuipergürtels, in dem zahlreiche kleinere Himmelskörper um die Sonne kreisen.

Ungewöhnliche Bahnen als Hinweis

Die Wissenschaftler versuchen mit ihren Berechnungen auch, die ungewöhnlichen Bewegungen bestimmter Objekte im äußeren Sonnensystem zu erklären. Ein bislang unentdeckter Planet könnte deren Bahnen beeinflussen.

Die Simulationen berücksichtigen nach Angaben des Forschungsteams die Entwicklung unseres Sonnensystems über rund 4,5 Milliarden Jahre. Daraus ergeben sich Hinweise auf die mögliche Masse und Umlaufbahn des geheimnisvollen Himmelskörpers.

Teleskop soll Klarheit bringen

Ob Planet X2 tatsächlich existiert, ist noch offen. Eine direkte Beobachtung gibt es bislang nicht. Weitere Untersuchungen sollen zeigen, ob sich der vermutete Himmelskörper tatsächlich am Rand unseres Sonnensystems befindet.

Hoffnungen setzen Astronomen unter anderem auf das Vera C. Rubin Observatory. Das Teleskop soll den Himmel regelmäßig und großflächig beobachten und dabei auch bislang unbekannte Objekte aufspüren. Damit könnte die Suche nach dem möglichen neunten Planeten neuen Schwung bekommen.