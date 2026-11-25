Polen zieht Konsequenzen aus russischen Luftraumverletzungen: An der Grenze zur Ukraine soll bald eine Flugverbotszone gelten, um eindringende Drohnen und Raketen sofort abfangen zu können.

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Nach wiederholten Zwischenfällen an der Ostflanke zieht Polen die Reißleine.

Um den eigenen Luftraum besser vor russischen Angriffen zu schützen, bereitet die Regierung in Warschau eine Flugverbotszone entlang der Grenze zur Ukraine vor.

Wie der polnische Vizeverteidigungsminister Cezary Tomczyk mitteilte, laufen die Vorbereitungen für die entsprechende Anordnung bereits auf Hochtouren. In Kraft treten soll die Einschränkung des Luftverkehrs Ende Dezember oder Anfang Jänner.

Missiles and drone breached Polish air space Photo: Wojciech Olkusnik/East News A drone image shows the vicinity of the impact area in the village of Nowy Lipowiec on November 20, 2026 in south-east Poland. © IMAGO/Eastnews

Abschuss russischer Fluggeräte schneller

Durch die Sperrung für den regulären Luftverkehr soll die polnische Armee in die Lage versetzt werden, eindringende russische Drohnen oder Raketen im Ernstfall ohne Verzögerung zu identifizieren – und gegebenenfalls abzuschießen.

Auslöser für den drastischen Schritt sind zwei aktuelle Vorfälle binnen weniger Tage. Während eines russischen Angriffs auf die Westukraine drang Diesntagnacht eine Aufklärungsdrohne vorübergehend in den polnischen Luftraum ein. Drei russische Marschflugkörper schlugen am Freitag im Südosten Polens ein. In beiden Fällen wertete die polnische Regierung die Vorfälle als "gezielte Provokation Russlands".

NATO schickt Aufklärungsflugzeug zur Unterstützung Auch das westliche Verteidigungsbündnis reagiert auf die angespannte Lage. NATO-Generalsekretär Mark Rutte sicherte Warschau nach den Einschlägen vom Freitag Rückendeckung zu: Die Allianz werde "jeden Zentimeter polnischen Territoriums" verteidigen.

Als konkrete Sofortmaßnahme stellt die NATO Polen zudem ein AWACS-Aufklärungsflugzeug zur Verfügung, um die Luftraumüberwachung aus der Luft massiv zu verstärken.

Polen als wichtiges Drehkreuz

Polen gilt als einer der engsten Verbündeten Kiews im Abwehrkrieg gegen Russland. Das Land dient als zentraler Umschlagplatz für militärische und humanitäre Hilfsgüter. Seit Beginn des Krieges kam es auf polnischem Boden bereits mehrfach zu Einschlägen verirrter oder abgewehrter Geschoße.