E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Admont
© wikipedia

Nonne vertrieb Täter

Dieb attackierte Ordensschwester im Stift Admont

25.08.25, 13:59 | Aktualisiert: 25.08.25, 15:29
Die beherzte 38-Jährige entriss dem Täter die Beute, fasste dafür aber Schläge und Tritte aus.

Stmk. Eine Ordensschwester der Stiftskirche Admont in der Obersteiermark wurde am Montag von einem Dieb attackiert. Der bisher unbekannte Opferstock- und Einschleichdieb hatte sich am Morgen an einem Stoffsack mit Bargeld in einem Kasten in der Sakristei zu schaffen gemacht. Eine Nonne (38) ertappte ihn dabei und entriss ihm den Beutel. Daraufhin schlug er mit Fäusten auf sie ein und trat nach ihr. Letztlich flüchtete er aber ohne Beute. Die Ordensschwester dürfte unverletzt geblieben sein.

Der Täter dürfte zwischen 1,85 und 1,95 Meter groß sein. Er ist korpulent und hat graues, kurzes Haar. Er trug eine beige Hose und ein helles T-Shirt, dazu vermutlich braune Schuhe. Die Ordensschwester hatte ihn gegen 7.30 Uhr ertappt. Mögliche Zeugen oder Menschen, die jemanden gesehen haben, auf den die Beschreibung passt, können sich an die Polizeiinspektion Admont unter der Telefonnummer 059 133/6341 wenden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

