Besonders Urlauber müssen aufpassen: 15 Regionalflughäfen werden bestreikt, darunter jene auf den Inseln Naxos, Paros, Syros und Milos.

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Stillstand in Griechenland! Ein landesweiter Streik sorgt am Mittwoch für massive Behinderungen im öffentlichen Leben. Betroffen sind Flughäfen, öffentlicher Verkehr, Behörden und Schulen. Insgesamt sind mehr als 70 Kundgebungen geplant.

Urlauber, aufgepasst!

Besonders Urlauber müssen aufpassen: 15 Regionalflughäfen werden bestreikt, darunter jene auf den Inseln Naxos, Paros, Syros und Milos. Dadurch kommt es zu Einschränkungen bei Inlandsflügen der griechischen Airlines Aegean Airlines und Sky Express. Gute Nachricht für internationale Reisende: Auslandsflüge sollen nach Medienberichten nicht betroffen sein.

Eingeschränkter Verkehr in Athen

Auch in den Großstädten Athen und Thessaloniki fährt der öffentliche Verkehr nur eingeschränkt. Bei Behörden und im Schulunterricht kommt es ebenfalls zu Ausfällen.

Gewerkschaft macht mobil

Hinter dem Ausstand steht der Gewerkschaftsdachverband der Beschäftigten im öffentlichen Dienst (Adedy). Die Forderungen sind deutlich: Angesichts der hohen Lebenshaltungskosten verlangen die Gewerkschafter kräftige Lohnerhöhungen und mehr unbefristete Arbeitsplätze. Außerdem sollen Strom- und Kraftstoffpreise gesenkt und gedeckelt sowie die Mehrwertsteuer auf Güter des täglichen Bedarfs reduziert werden.

Hohe Preise belasten

Die größten Proteste werden in Athen und Thessaloniki erwartet. Die Gewerkschaften wollen damit Druck auf die Regierung machen – denn für viele Beschäftigte wird das Leben angesichts der hohen Preise zunehmend zur finanziellen Belastung.