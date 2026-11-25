Auszüge aus dem privaten Tagebuch von Papst Franziskus zeigen seine inneren Gedanken, Ängste und Schilderungen über Begegnungen mit dem Teufel sowie einen Missbrauchsskandal.

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Veröffentlichte Passagen aus dem persönlichen Tagebuch des verstorbenen Papstes Franziskus sind am Dienstag erschienen. Darin schreibt der frühere Jorge Bergoglio über Begegnungen mit dem Teufel und berichtet, er habe die "Tore der Hölle" gesehen, als ihm das Ausmaß eines Missbrauchsskandals durch Geistliche bewusst wurde. Das Buch trägt den Titel "The Private Diary of Pope Francis" und wurde von seinem engen Vertrauten Kardinal Victor Manuel Fernández zusammengestellt, der die Aufzeichnungen weltweit in mehreren Sprachen herausbringt. Die Texte stammen aus einem schwarzen Plastiktagebuch, das Franziskus zwischen 1992 und 2024 geführt hat.

Visionen und bedrohliche Blicke

In einem besonders eindringlichen Eintrag vom Januar 2021 notierte Franziskus, er habe "spirituelle Visionen" gehabt, darunter auch solche vom Teufel. "Ich habe die Stimme des Teufels deutlich gehört", schrieb er. Zudem hielt er fest, den Teufel rund 15 Jahre zuvor, als er Erzbischof von Buenos Aires war, einmal "aus dem Auto" und ein weiteres Mal "auf der Empore" während einer Messe gesehen zu haben. In den veröffentlichten Auszügen heißt es weiter, er habe die "bedrohlichen Augen" des Teufels nicht vergessen können.

Reise nach Chile und Skandal

Auch auf Auslandsreisen als Papst spürte er nach eigenen Angaben die Gegenwart des Teufels, unter anderem 2018 in Chile. Bei dieser Reise hatte er für Aufregung gesorgt, weil er während einer Pressekonferenz im Flugzeug Opfer des dortigen Missbrauchsskandals durch Geistliche diskreditierte. Nach seiner Rückkehr nach Rom entschuldigte sich Franziskus, setzte eine Untersuchung ein und erklärte, er habe erkannt, dass die Opfer recht hatten und er von der Kirchenführung in Chile irregeführt worden sei. Außerdem berief er 2019 ein beispielloses Treffen von Kardinälen im Vatikan ein, um weltweit verbreiteten sexuellen Missbrauch durch Geistliche anzugehen.

"Eingang zur Hölle" und Rosenkranz

"Am Boden zerstört wegen der Lage in Chile und dem Gespräch mit den Journalisten im Flugzeug", notierte er nach der Reise. "Mir wurde bewusst, wie ernst das Problem war … Es fiel mir schwer einzugestehen, was in Chile geschehen ist; ich dachte nicht, dass es so ernst ist." Einige Monate später in Rom hielt er fest, er habe in Zusammenhang mit dem Skandal in Chile eine Vision vom "Eingang zur Hölle" und "heidnischer Verführung in voller Kraft" gehabt. "Ich habe ein wenig hineingelugt und es hat mich erschreckt", heißt es in dem Tagebucheintrag. "Ich habe den Rosenkranz als Waffe gegriffen. Ich danke dem Herrn für diese Hilfe."

Die Auszüge wurden veröffentlicht, nachdem Fernández, Leiter des vatikanischen Dikasteriums für die Glaubenslehre, mitgeteilt hatte, Franziskus – der im April 2025 starb – habe ihn gebeten, sein persönliches Tagebuch der Welt bekannt zu machen.