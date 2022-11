Zug-Chaos in drei Bundesländern

Wegen Betriebsversammlungen kommt es laut ÖBB in der Ostregion ab 11 Uhr zu Verspätungen und Zugausfällen.

Wien. Am Montag kommt es laut ÖBB wegen Betriebsversammlungen ab etwa 11 Uhr zu Verspätungen und Zugausfällen von Nahverkehrszügen in der Ostregion. Der Fernverkehr sei aus derzeitiger Sicht nicht betroffen. Die Auswirkungen könnten bis in die Abendstunden andauern.

Die Eisenbahn-Branche verhandelt derzeit ihren Kollektivvertrag für das kommende Jahr. Am Montag finden deshalb an mehreren Standorten im Land Betriebsversammlungen statt. Die Versammlungen sind als Informationsveranstaltungen vorgesehen und finden an verschiedenen Standorten in der Ostregion, also im Burgenland, Wien und Niederösterreich, statt.