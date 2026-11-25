Wer nachts regelmäßig wach liegt und sich im Bett hin und her wälzt, vermutet die Ursachen meist bei Stress, Sorgen oder falscher Ernährung. Eine aktuelle wissenschaftliche Untersuchung der University of Waterloo in Kanada zeigt nun jedoch einen ganz anderen, bislang wenig beachteten Auslöser auf.

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Für die aktuelle Erhebung befragten die kanadischen Forscher insgesamt 565 Menschen im Rahmen von zwei detaillierten Studien. Im Zentrum der Untersuchung stand die Frage, auf welche Weise chronische Langeweile und persönliche Schlafgewohnheiten unmittelbar zusammenhängen. Dabei analysierten die Experten verschiedene psychologische und verhaltensbezogene Faktoren:

Einschlafverzögerung: Abends langes Wachbleiben im Bett trotz Müdigkeit

Nächtliches Grübeln: Häufiges Gedankenkreisen vor dem Einschlafen

Selbstkontrolle im Alltag: Fähigkeit, eigene Handlungen und Impulse bewusst zu steuern

Bettgehzeiten: Exakte Uhrzeiten beim Zubettgehen der Probanden

Das zentrale Resultat der Wissenschaftler ist eindeutig: Personen, die sich rasch und häufig langweilen, klagen signifikant öfter über eine mangelhafte Schlafqualität. Interessanterweise zeigte sich dabei ein unerwartetes Phänomen: Die Betroffenen gingen keineswegs zwingend später zu Bett als andere Studienteilnehmer.

Chronische Langeweile und die Folgen für die Psyche

Langeweile tritt in verschiedenen Formen auf. Das Team um Studienleiter James Danckert konzentrierte sich gezielt auf Probanden mit einer ausgeprägten Anfälligkeit für chronische Langeweile. Diese Gruppe empfindet den Zustand wesentlich häufiger und intensiver, während es ihr gleichzeitig schwerfällt, sinnstiftende Beschäftigungen zu finden.

James Danckert verweist darauf, dass chronische Langeweile eng an Probleme bei der Selbstregulation gekoppelt ist: "Für die meisten Menschen kann Langeweile ein Ansporn zum Handeln sein. Doch für Menschen, die unter chronischer Langeweile leiden, ist es sehr schwierig, aktiv zu werden, und dies kann eine Reihe negativer Folgen haben, von höheren Depressions- und Angstzuständen bis hin zu vermehrtem Drogen- und Alkoholkonsum, problematischem Glücksspiel und problematischem Smartphone-Gebrauch."

Warum das Smartphone zur nächtlichen Falle wird

Wer im Alltag unter ständiger Unterforderung oder Sinnleere leidet, kann sich oft nur schwer selbst motivieren. Am Abend verlagert sich dieses Verhaltensmuster häufig direkt ins Schlafzimmer: Aus Mangel an Impulsen greifen Betroffene im Bett zum Smartphone, scrollen endlos durch soziale Netzwerke oder surfen ziellos im Internet. Das helle Displaylicht und die ständige Reizüberflutung hemmen die Melatoninausschüttung und verhindern das zur Ruhe kommen.

Die Forscher betonen allerdings den methodischen Rahmen: Es handelt sich um eine statistische Korrelation. Ob die Langeweile direkt zu den Einbußen beim Schlaf führt, schlechter Schlaf die Anfälligkeit für Langeweile steigert oder ein dritter Faktor zugrunde liegt, müssen weiterführende Erhebungen klären.

So lässt sich gesunder Schlaf gezielt trainieren

Um Schlafproblemen effektiv entgegenzuwirken, raten die kanadischen Forscher zu verlässlichen Routinen, konstanten Aufsteh- sowie Zubettgehzeiten und dem strikten Verzicht auf Bildschirme und Koffein kurz vor der Nachtruhe.

Auch der renommierte Schlafmediziner Christoph Schöbel, Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums an der Ruhrlandklinik der Universitätsmedizin Essen, bekräftigt diese Ansätze: "Guter Schlaf lässt sich trainieren. Mit einem regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus, abendlichen Ritualen und Entspannungsübungen sowie ausreichend Bewegung und Licht am Tag lassen sich die meisten Probleme deutlich bessern."