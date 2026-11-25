Ein gemeinsamer Flug nach Moskau – und dort Friedensgespräche mit Wladimir Putin! Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko sorgt mit einem ungewöhnlichen Vorschlag für Aufsehen.

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Er bietet dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an, gemeinsam mit ihm in die russische Hauptstadt zu fliegen. Sogar für dessen Sicherheit wolle er garantieren.

Belarus als Ausgangspunkt für Angriff 2022

Dass ausgerechnet Lukaschenko nun als Friedensvermittler auftreten will, hat eine besondere Vorgeschichte: Beim russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 diente Belarus als Ausgangspunkt für den Vorstoß auf Kiew. Dieser scheiterte allerdings, die russischen Truppen mussten sich zurückziehen.

Einigung mit Russland in Aussicht

"Wolodja Selenskyj und ich könnten einfach nach Moskau fliegen. Wir beide", erklärte Lukaschenko in einem Interview mit dem französischen Magazin "Le Point". Der enge Verbündete Putins sieht eine Einigung offenbar für möglich und drängt auf ein Ende des Krieges. Sollte Selenskyj nicht zustimmen, solle er weiterkämpfen und selbst mit einem Sturmgewehr an die Front gehen, legte Lukaschenko nach.

Abfuhr aus Kiew

Doch aus Kiew kommt eine klare Abfuhr. Selenskyj bezeichnete den Vorschlag als unseriös. Seine spöttische Gegenidee: Lukaschenko könne doch Putin gleich mitnehmen und gemeinsam mit ihm nach Kiew fliegen. Auch dafür würde die Ukraine einen sicheren Empfang garantieren – schließlich gehe es um Verhandlungen.

Vorschlag wird nicht ernst genommen

Ernst wurde Selenskyj dann allerdings schnell: "Wir befinden uns im Krieg, wir können uns nicht in Moskau treffen, wir können uns nicht in Kiew treffen." Solche Vorschläge seien schlicht nicht ernst zu nehmen.

Putin im Vorteil?

Lukaschenko, der als einer der engsten internationalen Verbündeten Putins gilt, sieht Russland unterdessen militärisch im Vorteil. Die russischen Truppen kämen zwar langsam voran, Putin sei aber auf der Siegerstraße.